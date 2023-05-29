多数在德土耳其选民支持埃尔多安

（德国之声中文网）现年69岁的埃尔多安在周日的决选中击败了反对派候选人基里奇达罗格卢（Kemal Kılıçdaroğlu）。根据选举委员会的初步计票结果，埃尔多安获得了约52％的选票，基里奇达罗格卢获得了约48％的选票。选民投票率为85％。

根据土耳其官方通讯社阿纳多卢通讯社报道，在德国，约有50％的土耳其选民参加了投票。与首轮选举一样，其中大多数人支持埃尔多安。德国投票站统计的约95％选票结果显示，埃尔多安在该群体中获得了67.4％的选票。官方选举委员会尚未公布德国投票站的最终计票结果。

埃尔多安在德国选民中的表现再次明显优于总体情况。在两周前的首轮选举中，他在德国的土耳其裔选民群体中获得了65.5％选票。在2018年的选举中，他获得了64.8％的选票。

多数在德国的土耳其选民支持埃尔多安

德国土耳其社区主席索富奥卢（ Gökay Sofuoglu）表示，这是一场令双方都高度情绪化的选战。“众所周知，当涉及情感面时，没有人能够击败埃尔多安。”

根据埃森土耳其研究中心的尤努斯·乌卢索伊（Yunus Ulusoy）的分析，埃尔多安在德国选民中如此受欢迎有多重原因：首先，许多在上世纪中叶劳动移民潮中来到德国的人出自安纳托利亚地区。那里盛行着保守宗教的生活方式，这些价值观被传递给了下一代。

乌卢索伊指出，尽管年轻一代实际上是在德国成长，但他们有时又带着反抗的态度，因为有些人曾有不愉快的经验，感觉在德国身为土耳其人或穆斯林没有太大的价值。“然后出现了一名总统，让他们感觉到自己的价值被认可，强调他们对土耳其的归属感，最重要的是他能够触动他们的情感，触动他们的心。而埃尔多安在这方面非常非常成功。”

与此同时，埃尔多安在德国拥有一个强力的组织结构。乌卢索伊表示：“保守派圈子在德国组织得很好。”此外，许多家庭收看土耳其媒体，而土耳其多数媒体受到政府控制。但乌卢索伊也强调，在德国的选举中，他没有看到明显不公的情况发生。

德新社则指出，整体而言，此次选战被认为是不公平的，其中一个原因是政府对媒体的掌控。绿党籍的德国联邦农业部长厄兹德米尔（Cem Özdemir）批评了在德土耳其人的选举行为。“我好奇在德国发生了什么事，埃尔多安支持者在此欢庆， 却不必为他们的选举结果承担后果。” 据厄兹德米尔自己透露，他虽为土耳其裔，但并不持有土耳其护照。

周日晚间，杜伊斯堡的许多埃尔多安支持者走上街头。据警方表示，在许多土耳其裔居民居住的杜伊斯堡北部，车队造成了交通堵塞。警方发言人称，除了个别燃放烟花的情况外，场面相当平和。

推特上一段视频显示，慕尼黑也有车队开过街头。警方表示，埃森总领事馆前发生了小规模的示威。柏林的土耳其民众则在周日晚间便预先庆祝埃尔多安胜选。

杜伊斯堡的土耳其居民周日庆祝埃尔多安胜选

多国祝贺埃尔多安胜选

埃尔多安已在土耳其掌权20年。他于2003年首次担任总理，2014年成为国家总统。2018年土耳其转变为总统制后，埃尔多安拥有了前所未有的权力。人们担心他在选举之后会更加专制。土耳其是北约成员国，与俄罗斯以及乌克兰保持着密切关系，并是叙利亚内战参与方。因此，土耳其大选也受到了国际高度关注。

德国总理肖尔茨向埃尔多安祝贺选举胜利，并赞赏两国之间的合作。这位社民党政治家周日晚间在推特上写道：“德国和土耳其是紧密的伙伴和盟友，在社会和经济方面也有着密切联系。”他还表示：“现在，我们希望以新的活力推进我们的共同议题。”

欧委会主席冯德莱恩写道，为了人民的福祉，推动这些关系对欧盟和土耳其来说都具有战略意义。

美国总统拜登在推特上对埃尔多安胜选表示祝贺。“我期待着继续作为北约盟国在双边问题和共同的全球挑战中合作。”

中国外交部发言人毛宁周一在例行记者会上对埃尔多安总统再次当选土耳其总统表示祝贺。毛宁表示：“支持土耳其走符合本国国情的发展道路，希望在埃尔多安总统的领导下，土耳其的发展建设不断取得新的成就。”

乌克兰总统泽连斯基也恭喜埃尔多安当选。而早在计票结束前，俄罗斯总统普京是最早向土耳其总统表示祝贺之人。埃尔多安在俄罗斯对乌克兰的侵略战争中自称为调解者。

北约秘书长斯托尔滕贝格在推特上写道：“我期待继续合作，并为7月的北约峰会做准备。”土耳其迄今为止一直阻挡瑞典加入北约，并要求在反恐方面作出让步。观察家认为，由埃尔多安的联盟占多数的土耳其议会，将在北约峰会之前批准瑞典加入。

（综合报道）

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