多数人投票让马斯克卸任推特CEO 他会照办吗？

（德国之声中文网）马斯克在推特上发起的这场投票的结果是：大约57.5%的人希望马斯克卸任推特负责人，另外42.5%的人希望他留任。这场投票成为周一（12月19日）社交媒体上的热门话题。

马斯克在周日（12月18日）发起投票时称，他将遵守这次投票的结果。不过，马斯克没有详细说明他会在何时卸任。截止发稿，这位推特CEO尚未对这次投票结果作出回应。推特也没有立即回应通讯社的评论请求。

马斯克周日出现在卡塔尔的世界杯决赛现场。在回答一位推特用户关于可能更换推特CEO的评论时，马斯克在周日说，“没有继任者”。他写道：“那些能真正让推特保持活力的人，都不想要这份工作。”

今年10月，马斯克正式以440亿美元收购推特，并开始担任推特CEO。他迅速解雇了推特原高层管理人员和数千名员工，并正式启动了推特付费的“蓝V认证”。

这次“是否卸任推特CEO“的投票绝非马斯克首次搞民意调查。此前，这位特斯拉老板、科技大佬也曾针对一系列话题展开投票，让“民意”决定事态走向。以下是路透社对于此前投票的盘点。

宇宙网红马斯克

特斯拉股票出售

马斯克在2021年11月在推特上发起投票：他是否应该出售10%的特斯拉股票。

最终超过350万网民投票，约有57.9%的人给出了肯定的答复。马斯克也按照投票结果出售了他的特斯拉股票。

在推特上添加编辑按钮

马斯克在2022年4月问用户是否希望给推特添加编辑按钮。

在超过440万的投票者中，约73.6%的人给出了肯定的回答。

推特公司上周表示，其付费的“蓝V认证”用户将获得编辑推文等功能。

恢复美国前总统特朗普的账户

在2022年11月18日开始的一项投票中，马斯克让推特用户投票决定是否应恢复美国前总统特朗普的账户，51.8%的用户投票“Yes”（应该恢复）。

马斯克在第二天宣布，恢复特朗普的账号。

解封记者帐号

2022年12月15日，《纽约时报》、CNN和《华盛顿邮报》的几名记者的推特帐号在没有得到通知的情况下被暂停服务。马斯克指控这些记者追踪并发布他的私人行踪。

随后，马斯克问用户们，推特何时应该解封“发布我行踪的帐号”。大约58.7%的用户投票支持“现在就解封”，41.3%的用户投票支持“7天后解封”的选项。

“民众表达了意见”，马斯克在12月17日说，他表示，将解除对这些帐号的封锁。

（路透社等）

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