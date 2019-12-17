多家港媒记者再被拒绝入境澳门

（德国之声中文网）据港媒报道，澳门即将庆祝主权移交二十周年之际，香港Now新闻台、商业电台、香港电台等媒体记者周三（12月18日）被拒绝入境澳门采访。

中国国家主席习近平周三抵达澳门，进行为期三天的视察，并参加周五举行的庆典。

据香港电台报道，该台二人采访队上月底已向澳门当局报名采访相关仪式，周三早晨乘渡轮从上环出发抵达澳门外港码头后，被多名便衣边防人员先后截查。其中一人被拒绝入境。另一名视像新闻记者则获入境。

香港电台报道称，二人被先后截查，没收记者身份证、公司记者证和政府总部所发的记者证等，再被带到治安警察局房间，被要求填写包括个人姓名、父母姓名、联络方法及住址等，询问他们入境的目的等。

被拒绝入境的这名记者被要求签署拒绝入境通知书，通知书上表示，引用澳门内部保安纲要法第17条，存在强烈迹象显示，企图入境澳门从事危害澳门公共安全或公共秩序之活动。

获入境的视像新闻记者亦被治安警察局人员要求，签署一份自愿被检查手机声明，之后再查看手机内的相簿、Facebook、Instagram等社交媒体的个人帐户资料，亦要求查阅记者个人Whatsapp内的群组短讯，包括群组对话内容等，并就有关内容查问记者是否有到过相关地点採访，又查问记者是否有安装Telegram等社交媒体，被查问超过2个半小时后获放行。

香港电台表示，对于在正式获有关当局批准採访活动的情况下，该台记者毫无理据地被拒绝入境，对澳门当局这次不能理解的行为，深表遗憾。

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商业电台报道，该台两名已获澳门新闻局通知领取采访活动记者证的记者，周三抵达澳门凼仔码头后，边检人员检查身份证明文件、进行查问及搜查随身物品。约两个多小时后，警方通知该台其中一名记者被拒入境，指原因是有强烈迹象显示，该记者企图入境澳门、从事危害澳门公共安全或公共秩序之活动。

商业电台表示极度遗憾，指记者经正常程序向澳门政府申请采访相关仪式，过程中未接到澳门政府通知不批准入境，强调商台记者一向工作认真守法，到澳门採访绝对不会影响澳门的安全及秩序。该台另一名记者获入境澳门。

Now新闻台报道称，该台採访队共五人周三早上乘船往澳门，其中一名记者入境时被扣查，并要求签署拒绝入境通知书才能离开。通知书指，有强烈迹象显示，当事人企图入境澳门，从事危害澳门公共安全及秩序的活动。

Now新闻台表示，该名记者已获澳门政府发出的採访证，并已即场向澳门入境人员出示採访证，仍然无法入境。其馀四人则成功入境澳门。

该台强调，记者前往澳门纯粹进行採访活动，对当局在拒绝入境通知上的指称难以理解，对有个别记者被拒入境感到无奈及遗憾。

香港记协：促请尊重新闻自由

据报道，亦有其它传媒记者被拒入境。此前一天（周二），《南华早报》一名记者被拒绝入境澳门。

香港记者协会周三表示极度遗憾，促请内地及澳门当局基于尊重新闻自由的原则，勿再肆意限制记者的出入境权利。记协重申记者履行採访职责，循正常程序入境，并非滋事分子，对澳门当局肆意收紧入境政策，以及近年多次以不同理由拒绝香港记者入境澳门，感到极度遗憾。

此外，香港泛民主派社民连几名成员周三计划到澳门示威，被船公司拒绝登船前往澳门。据港媒报道，社民连梁国雄表示，出境前，有香港入境处职员表示，澳门不欢迎他们入境。之后船公司拒绝让其登船，并给他们一封由澳门治安警察局局长梁文昌写给船务公司的信件。梁国雄引述信件内容，称内中指"社民连成员"计划在澳门庆典活动进行破坏，要求船务公司拒绝运送他们入境，否则须承担法律责任。