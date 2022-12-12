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阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
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12月8日，欧盟理事会同意克罗地亚明年1月1日成为申根区第27个成员国。此前，欧盟理事会已批准该国明年1月1日加入欧元区。这个曾经经历战乱的小国位于地中海海滨，风光秀丽，还有丰富的历史文化遗产。
塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。
帕万·库马尔生活在印度的一个小村庄，他的梦想是成为一名专业的芭蕾舞者。他不顾家乡亲人的反对和怀疑，自学苦练，终于得到了在一家知名舞蹈工作室面试的机会，他会成功吗？
在北京，音乐老师陈慎思为自闭症患者办了一个音乐课程，还成立了一支乐队，名叫 "星星的孩子 "。在老师、家长、学生们的努力下，乐队已经登台演出了。
她从二战和乌克兰大饥荒中幸存下来，如今却要再度经历一场残酷的战争。百岁老人雅洛什天天都在盼着乌克兰取得胜利，希望自己在前线作战的孙子们能够安全回家。
世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。
一年前，肖尔茨领导的「交通灯」联合政府宣誓就职。这位德国总理在任期的一开始就遭遇困局——乌克兰战争对德国的能源政策以及坚持多年的政治原则带来了挑战。而德国在这一年中经历的改变，不仅仅是由于乌克兰战争。
本周七国集团对俄罗斯的原油禁运开始生效。该举措对全球将产生的影响目前尚无人知晓。
面对经济滑坡加剧以及各地爆发的反政府抗议，中国官方终于放弃了习近平亲自决定、“亲自指挥”、“亲自部署”的“动态清零”政策。在大部分国家进入新冠大流行末期之际，中国开始向“群体免疫”迈出步伐。
随着新冠防空措施的放松，儿童呼吸道病例激增。一些儿童医院床位已满，无法接收新病人。
通货膨胀的大潮中，瑞士法郎可谓一枝独秀。人们带着羡慕的眼光问道，这个山地小国货币坚挺的秘诀是什么？
七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。
德国拨专款1000亿欧元旨在提升自身以及盟友的国防实力。如果德国的政策失败，将影响到美国同中国的对决。
每年的12月6日，圣尼古拉都会挨家挨户地向听话的孩子们分发糖果。哪怕路途再遥远，这位圣诞老人也会按时地完成他的使命。
他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。
德国的公共交通系统很有特色：进站不检票，与此同时票务系统异常复杂。至于各种缩写，则让许多本地人都直呼看不懂。
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