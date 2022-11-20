在线报导

不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

「俄罗斯人在的时候，我们还能过相对正常的生活……现在却什么也没有了」——这座边境小城曾一度被俄军占领，然而被在乌军解放之后，居民的态度却发生了两极分化。 前往视频