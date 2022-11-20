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「俄罗斯人在的时候，我们还能过相对正常的生活……现在却什么也没有了」——这座边境小城曾一度被俄军占领，然而被在乌军解放之后，居民的态度却发生了两极分化。
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为了提升对气候保护的重视，积极分子们用土豆泥和番茄汁做武器，对一些享誉世界的艺术品发动攻击。莫奈、达芬奇和沃霍尔的作品无一幸免。
Viktoria Kikot是烏克蘭首位女性火車副司機。這算是破了例，就在幾年前，許多工作都懷有性別成見，禁止女性從事。不過，俄烏戰爭爆發之後，越來越多的女性進入傳統上由男性主導的工種。
不斷上漲的能源成本和不斷飆升的通貨膨脹讓許多英國家庭不堪重負，尤其給貧困群體雪上加霜。隨著嚴冬的到來，越來越多的人面臨著填飽肚子和取暖之間的痛苦抉擇。
一年一度的《孤独星球》最佳旅行目的地榜单出炉，这份榜单在评比过程中聚焦饮食品质、休闲娱乐，以及当地人的好客程度以及教育水平等。来看看2023年荣登榜单的旅游胜地都有哪些。
APEC峰會在曼谷實體舉行，本周一晚，東道主泰國設宴款待各國貴賓。習近平夫婦，以及在G20與習近平有過短暫交流的加拿大總理特魯多亦出席。法國總統馬克宏，美國國務卿布林肯都現身晚宴，俄羅斯也派出代表出席。眾多政要齊聚一堂，誰與誰同坐呢？
三年前，G20环境部长们达成共识，要大幅减少海洋中的塑料垃圾。印尼是全球海洋塑料污染最严重的国家之一。该国缺少塑料回收系统，塑料垃圾往往会被丢入河流和湖泊，之后流入大海。初创公司Siklus希望减少塑料垃圾，提供上门送洗洁剂服务，容器需要客户自备。
中国国家主席习近平和加拿大总理特鲁多在出席G20峰会一场活动间隙进行了对话。媒体捕捉到了谈话的一部分。习近平不满地抱怨特鲁多将他们谈话的内容透露给了媒体。特鲁多是如何回应的呢？
你知道嗎，鋼琴鍵盤是為男性手掌設計的，Siri更擅長識別男性的聲音……生活中許多看似「理所當然」的設計，其實都隱含了性別差異，我們生活在一個便利男性的世界裡。女性往往得不到重視，這有時會造成嚴重後果。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
一旦发生全国性停电，哪怕仅数小时，许多领域将受到严重影响。现在谈停电并不夸张，很显然，德国尚未做好充分准备。
台灣和國際企業對於過度依賴中國經濟以及兩岸軍事衝突風險感到擔憂。隨著中國領導人習近平邁入第三個任期，中國市場的可預測性和可靠性都在降低。
有人等不急拿到iPhone14 Pro或者Pro Max? 因为郑州生产厂商被封控了，产量大降，圣诞礼物有可能不能及时赶到。
美国总统拜登在中期选举新闻会上谈到中俄关系以及军备控制。
美国总统拜登在11月9日晚举行的中期选举新闻会上谈到中国以及对台关系。
1989年6月4日的一场悲剧，让包括中共前总书记赵紫阳秘书鲍彤和他的儿子鲍朴在内，无数中国人的命运发生重大改变；2022年，当年反对武力镇压的鲍彤以90岁高龄离世。鲍家父子2019年接受德国之声专访的内容也成为追忆。
在乌克兰军队收复的地区，人们发现了很多乱坟。返回的人们开始寻找失散的亲人。他们说只要没见到尸体，就不放弃希望。
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