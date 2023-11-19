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去教堂、散步或者懒散在家？你知道“标准的”德国人怎样度过星期天吗？
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巨无霸汉堡（又译大麦克）在世界各地长得都一样，但价格迥异，因此它是比较货币购买力的一个很好的工具。
美国总统拜登与中国国家领导人习近平周三于旧金山斐洛里庄园会晤，双方就打击芬太尼、恢复军事直接交流及AI相关合作取得成果，但关于台湾问题仅各自重申立场。此外，拜登在会晤后的新闻发布会上再度称习近平为“独裁者”。
当美国总统拜登和中国领导人习近平于旧金山会面时，台海局势可能成为其谈话重点之一。北京最近对台湾的威吓力度渐增，而华盛顿则是台湾最主要的武器供应者，在两强角力的情况下，台湾军方上周也向外界展示了他们为自我防御做的准备。
欧洲政治家向乌克兰承诺了一百万发弹药，但这并非如想像中简单。在做出承诺八个月后，交付给基辅的弹药不到承诺的三分之一，欧洲的军火生产商向德国之声述说期望与现实的差距何在。
由于岩浆流动引起的频繁地震，冰岛小镇格林达维克上周五紧急撤离数千居民。如今地震稍缓，居民得以短暂回家拿取私人物品。但当局表示，浅层岩浆活动仍在持续，因此火山爆发的可能性仍然很高。
以色列和哈马斯爆发冲突后，中国内地社交媒体成为舆论战场，反犹太言论兴起令以色列外交官直表失望。而在香港，虽没有出现前者的激烈舆情，却有大学自我审查；有当地学者奔走于不同群体之间，希望化解偏见。
以色列和哈馬斯爆發衝突後，中國社交媒體成為輿論戰場，反猶太言論興起令以色列外交官直表失望。而在香港，雖沒有出現前者的激烈輿情，卻有大學自我審查；有當地學者奔走於不同群體之間，希望化解偏見。
以色列总理内塔尼雅胡不顾多方呼吁，继续在加沙的军事行动。同时，200多名人质仍被伊斯兰极端组织哈马斯扣押，而加沙平民的伤亡不断增加。
以色列是全球高科技研发的重镇，但资金多来自国外。如今以哈之战是否给以色列经济造成长期损害？
自从10月7日极端组织哈马斯对以色列发动残暴的恐怖袭击后，中东地区再次陷入战火之中。德国之声为您梳理整个冲突过程中的重大事件。
隨著以色列軍隊繼續向加薩北部推進，加薩地帶已有150多萬巴勒斯坦人流離失所，加薩南部更是人滿為患，不堪重負。
黄金价格又创下新高。专家分析认为，为应对货币波动、抵抗美元制裁等，多国央行继续囤积黄金，因为黄金是稳定储备的重要资产。
1938年11月9日夜，纳粹纵火焚烧犹太教堂和商店，这场暴力被认为是对犹太人“种族灭绝的前奏”。
面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。
自以哈战争开始以来，哈马斯控制的加沙卫生部称已有超过10000人死于以色列的轰炸。人们逃向南部，但那里也不安全。
中缅边境一带，缅甸政府军同反叛武装人士发生激战，后者已控制了多座城市。这是缅甸军政府上台以来面临的最大武装挑战。
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