自制舰艇公开亮相 台湾为战争威胁做准备

当美国总统拜登和中国领导人习近平于旧金山会面时，台海局势可能成为其谈话重点之一。北京最近对台湾的威吓力度渐增，而华盛顿则是台湾最主要的武器供应者，在两强角力的情况下，台湾军方上周也向外界展示了他们为自我防御做的准备。