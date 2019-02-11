多大中生网路串聯 藏裔學生會長:對抗無知

(德国之声中文网) 加拿大多伦多大学上周发生西藏裔学生疑似在社群媒体上遭中国学生霸凌的事件。 一群多伦多大学的中国学生疑因不满支持西藏自由的学生当选学生会会长，号召上千名中国学生上网联署，要求学校取消她当选资格。 加拿大籍藏裔女学生拉莫 (Chemi Lhamo)接受德国之声采访吐露心声。

她表示，中国学生其實从未在公开场合挑衅她，而她甚至有机会与几位中国学生分享她出任学生会长后欲推动的计划。 然而，她也表示，因为之前参与学生会的经历，她很了解中国如何透过像孔子学院等机构来干预加拿大各大学的事务。

她说: 「我开始担心我的家人及朋友会受到这些负面言论的影响。 但因为我生长于一个传统的藏族家庭，社群媒体上的负面言论反而会激励我运用智能与同理心来试着对抗无知。 」

她强调她的个人经历并不会阻碍她成为一个称职的学生会会长，反而能替多伦多大学的学生们开启更有意义的对话。 她也证实多伦多大学已对这起事件展开调查，并说她相信学校会以学生的安全为优先考虑。 她表示:「学生的安全、行使民主的权利与教育质量应该是校方该优先考虑的点。 」

加拿大籍藏裔学生會長遭抵制

周五 (2月8日) 微信上出现一篇标题为《多伦多大学 中国学生态度》的文章，而文内指控参选学生会会长的拉莫拿中国学生缴纳的学费去推广藏独。

文内说道: 「今天在这里曝光这个事情，是希望能够表达出中国留学生的态度。 用着多大学生的钱，为你的藏d (藏独) 事业做贡献时在是令人气愤。 这样子吃里扒外的事情不应该被容忍。 」

根据网上联署指出，中国学生因不满新任会长挺藏独的立场，而指控多伦多大学滥用学生缴纳的学费来推广藏独。

该文表示许多学生说拉莫以自己悲惨的经历来试图拉票，而中国留学生们也认为有太强烈政治倾向的学生会会长会破坏国际学生的感情及权益。 文末，發文者呼吁中国学生集体上网联署弹劾拉莫。 该文迅速在微信上引起广大回响，得到超过9萬6千次的阅览。 此外，中国学生在联署网站change.org上發起行動，在三天内累积了6335个支持者。

联署文中强调: 「我们对于拉莫出任学生会会长感到担忧。 国际学生应该与加拿大学生一样受到尊重且在校内感到安全。 」

除了网上联署外，拉莫的社群媒体上也开始出现污蔑式的霸凌留言。 中国学生除了强调中国对西藏的主权外，其他人甚至干脆在照片下方留言处留满五星旗。 除了来自中国学生群体的霸凌留言外，这起事件也在其他学生群体间引起回响。 不少台湾学生也在她的社群媒体留言，以表支持。