 “多多益善”: 亚洲旅游胜地准备迎接中国游客潮 | 文化经纬 | DW | 07.01.2023

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“多多益善”: 亚洲旅游胜地准备迎接中国游客潮

中国防疫政策大转弯，给亚洲各国重振旅游经济带来了希望。景区经营者们已经为“高朋满座”做好准备，而一些国家的政府则谨慎地实施了限制措施。

许多亚洲旅游胜地已经摩拳擦掌、准备迎接中国游客潮。不过，一些国家的政府则表现得更为谨慎。图为韩国首尔仁川机场

许多亚洲旅游胜地已经摩拳擦掌、准备迎接中国游客潮。不过，一些国家的政府则表现得更为谨慎。图为韩国首尔仁川机场

（德国之声中文网）在东京的浅草游客区，漫画家东谷正志（Masashi Higashitani）正在复习他的中文，因为他正在为中国结束严格的防疫限制带来的游客潮做准备。

“我们以前总是说‘你好’。”他笑着说。他只用几分钟就画好了一幅人像。

2019年有近960万中国人访日，是日本最大的外国游客群体。与2003年的45万人相比，增长非常快速。

东谷估计，在疫情之前，他的顾客中约有20%来自中国。他和他的雇员在与游客的互动中学到了一些中文短语。

在疫情期间，他不得不缩减工作并解雇职员，因此他对恢复旅游人潮的预期感到兴奋，尽管他也承认有些担忧。

他告诉法新社：“我想知道太多人的涌入是否会压垮我们的防疫能力。我想我们需要更加谨慎地采取抗击病毒的措施。”

在东京的浅草游客区，漫画家东谷正志（Masashi Higashitani/图）接受法新社采访，他说 “我们以前总是说‘你好’”，表示疫情前他的顾客中约有20%来自中国

在东京的浅草游客区，漫画家东谷正志（Masashi Higashitani/图）接受法新社采访，他说 “我们以前总是说‘你好’”，表示疫情前他的顾客中约有20%来自中国

从周日（1月8日）开始，返回中国的旅客将不再需要隔离，消除了中国人出国旅游的主要障碍之一。

该措施已于12月下旬宣布，引发了中国人旅行计划的热潮，澳门、香港、日本、泰国和韩国等地的旅游信息搜索量激增。

中国游客也占疫情前韩国所有外国游客的三分之一左右。另外，中国游客也是访问泰国和印度尼西亚的前三大群体之一。

“多多益善”，还是 “不到时候”？

在首尔的一个可丽饼摊位上，孙景洛（Son Kyung-rak,音译）说他已经在制定应对大量中国游客的计划。

“我们正在招聘人手和备料。”这位24岁的年轻人在首尔广受游客欢迎的明洞区（Myeongdong）告诉法新社。

“中国游客是我们的主要客户，多多益善。”

但首尔当局更为谨慎。

韩国文化部官员永基石（Yun Ji-suk，音译）表示，中国游客的减少“对我们的旅游业造成了打击”。“但由于持续的疫情形势，现在不是积极进行旅游营销的时候。”

中国疫情政策突然转向导致了大规模的感染潮，但中国政府拒绝分享信息，意味着感染病例激增的情况尚不清楚。

这已经让世界各国感到惊恐，有国家甚至禁止来自中国的游客入境。

韩国已经限制来自中国的航班，要求来自中国大陆、香港和澳门的旅客在出行前必须进行病毒测试。中国大陆旅客在抵达后也将接受检测。

日本也宣布了对中国游客的类似规定，但来自香港和澳门的游客除外。

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“高朋满座”

印度尼西亚等其他亚洲旅游热点地区决定对中国游客不进行任何限制。

在疫情之前，每年有200万中国游客访问度假胜地巴厘岛，岛上的餐馆老板期待经济复苏。

“在疫情之前，我们有很多中国顾客……每天至少有100到200人。”在金巴兰地区经营一家海鲜餐厅的卡迪克（Kadek Sucana）告诉法新社。他希望成群结队的中国游客能再次让他的餐厅高朋满座。

尽管中国放宽了对新冠疫情的许多限制，但跟团出国旅行目前仍未放开。而且，几乎没有迹象表明航班的安排能够很快满足新的游客需求。因此，中国游客让亚洲各旅游目的地重新火爆的预期需要暂缓。

印度尼西亚的目标是到2023年接待略多于25万名中国游客，这只是疫情前中国游客数字的一小部分。

泰国也没有实施新规定，期待今年能接待约500万中国游客，这也还不到2019年的一半。在疫情之前，旅游业占泰国国民收入的近20%，大多数游客来自中国。

泰国公共卫生部长阿努廷（Anutin Charnvirakul）周四表示：“这是重振我国经济，补偿近三年来遭受的损失的机会。”

（法新社）

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