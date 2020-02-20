多地监狱确诊大量病患 聚集性疫情引担忧

（德国之声中文网）疫情最严重的湖北省通报，截至周五（2月21日），湖北监狱系统确诊的新冠肺炎病例为271例，其中仅武汉女子监狱就有230例，沙洋汉津监狱也有41例，均为输入型病例。武汉女子监狱因防控工作不力，监狱长被免职。 沙洋汉津监狱一名狱警因未如实报告生活轨迹，被给予党内严重警告处分。

湖北省卫健委周五早晨公布全省新增确诊病例411例。稍晚又表示，由于省监狱没有接入传染病疫情网络报告系统，因此将2月20日单日全省新增确诊病例向上修改至631例。

据新华社报道，山东省政府周五召开新闻发布会表示，截至20日24点，完成对山东任城监狱相关人员的核酸检测，确诊病例207人。其中7人是狱警，已经计入之前济宁确诊病例当中。因任城监狱疫情防控不力，山东省司法厅厅长、省监狱管理局副局长和政委等八名官员被面值，将接受纪检监察机关的调查处理。

《南方都市报》则报道说，就在2月11日，任城监狱的微信公众号还曾发布一篇文章，介绍该监狱第一批封闭管理的干警如何"迎难而上"，还称赞其"取得了这场疫情防控阻击战的阶段性胜利"。

另外在浙江省十里丰监狱，也有34名狱犯被确诊患有新冠肺炎。据悉该监狱一名民警曾在1月中旬回武汉探亲，返回单位后刻意隐瞒行程，数日后被当地疾控部门致电要求配合检测，随后被确诊。监狱政委和监狱长已被免职。

多地爆发监狱疫情，正值中国境内确诊病例增速放缓之时，当局指出，本周每日新增病例数量持续减少，证明了强制隔离等激进措施在疫情防控方面取得了成效。

中国大多数地区的日常生活和经济运转都因为疫情而陷入瘫痪，目前中小学校尚未开学，北京市政府也要求所有返京人员必须先行居家隔离两周。

安徽淮北的一家超市

与此同时，医院作为人员密集的场所，爆发聚集性疫情的风险也受到关注。根据周四的北京市新冠疫情防控工作新闻发布会上通报的情况，首都医科大学附属复兴医院累计报告核酸检验呈阳性的病例36例，其中包括8名医护人员，9名护工保洁人员，19名患者和患者家属。从1月31日以来，该医院已经被部分封闭。

北京大学人民医院也老年科和肾内科的住院病人被确诊感染新冠病毒。其中一名确诊病例系由探病家属感染。目前院方将原本需要接受基础治疗的患者转移至白塔寺院区，而感染者所在的西直门院区老年科病房已经关闭，与确诊病例接触的医护人员目前在宾馆接受隔离观察。据法新社报道，该医院妇产科的12名女性患者和10名婴儿被要求离开，以确保安全。

随着复工潮来临，全国各地爆发聚集性疫情的风险再度成为关注话题。所谓聚集性疫情，是指在一个潜伏期之内，一个比较小的范围内（比如家庭、公司、班级等）发现多例确诊病例，且互相之间存在因密切接触或共同暴露而感染的可能性。聚集性疫情一旦发生，周围的人会面临风险，社区防控也面临挑战。像上述的监狱、医院病房，包括之前确诊了数百名新冠肺炎患者的"钻石公主号"邮轮，都属于这种聚集性疫情爆发地。

北京市海淀区卫健委周四通报称，近日有网民发布海淀医院出现院内多人感染、中关村的公寓酒店出现新冠肺炎病人死亡的传言。对此海淀区卫健委声明所传内容是虚假信息，并呼吁广大网友"从官方权威渠道获取信息，不传谣、不信谣"。在新浪微博"健康海淀"官方账号发布的这条辟谣帖下面的第一热评就是："那就把信息弄透明点。"还有一位网友也讽刺道："武汉病毒一开始就辟谣，山东监狱感染也辟谣，负负得正。"

雨涵（综合报道）