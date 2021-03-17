多国重启阿斯利康疫苗接种

(德国之声中文网) 德国卫生部长施潘(Jens Spahn)3月18日晚间宣布，德国将恢复阿斯利康疫苗的接种工作。3月19日，接种工作在全国各州重启。不过，接种站会额外告知民众可能和该疫苗相关的血栓风险。

德国免疫学协会总干事瓦策尔(Carsten Watzl)对德新社表示，该款疫苗暂停接种期间，每天都有至少1万德国居民因此错失了接种机会，从长期而言这会抬升新冠病毒死亡病例数。他认为，鉴于不接种疫苗而造成的重症甚至病死风险，绝对应该继续推行阿斯利康疫苗工作，而不是浪费数月时间等待其他疫苗的产能。

据路透社报道，法国也于周五（3月19日）重启阿斯利康疫苗的接种。法国总理让·卡斯泰（Jean Castex）宣布，他自己将于周五下午接种这款疫苗。此外，印度尼西亚等10多个国家也恢复了这款疫苗的接种。丹麦则表示还将继续观望，暂时不会恢复接种。

3月19日下午，德国各州州长与默克尔总理还将召开电话会议，商讨如何加速推进疫苗接种工作。会议前，各方都在呼吁尽早将基层家庭医生诊所也纳入到疫苗接种工作中来，以便提高接种速度。

另据北德广播电视台消息，德国格莱夫斯瓦尔德大学医院的研究人员近日找出了阿斯利康疫苗导致部分接种者产生血栓的原因。他们在分析了6名血栓患者的血样后判定，阿斯利康疫苗激活了体内的凝血机制，启动了血小板。该团队建议，针对这些患者可以进行抗凝血治疗。

欧洲多个国家此前纷纷因个别接种者出现血栓甚至因此去世而暂停了阿斯利康疫苗的接种工作，这也让该款来自英国的疫苗名声严重受损。

英国首相约翰逊3月18日则在下议院公开表示，他继续支持阿斯利康疫苗："我能为此所说的最美妙言辞就是：我终于也被安排上了接种这款疫苗。"

和法国总理卡斯泰一样，约翰逊也宣布，在周五接种阿斯利康疫苗。

文山/达扬/(德新社、德广联等)

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