多国穆斯林抗议《查理周刊》重登"先知"穆罕默德漫画

（德国之声中文网）法国讽刺刊物《查理周刊》（Charlie Hebdo）重新发表讽刺穆罕默德漫画导致众多伊斯兰国家发生抗议浪潮。在巴基斯坦政府严斥《查理周刊》再度刊印该漫画后，成千上万人走上街头。依据严格的巴基斯坦亵渎法，侮辱宗教者可被处以极刑。示威行动由伊斯兰政党--拉巴伊克运动（Tehreek-e-Labbaik）发起。该党过去即组织过抗议所谓的亵渎言行的大规模暴力示威行动。

土耳其、埃及和伊朗等国也发生抗议浪潮。德黑兰政府谴责相关漫画是"挑衅"。这些漫画２００５年最先在丹麦报纸上出现。伊朗外交部称，它们是对全球１０亿多穆斯林的"侮辱"，任何对穆罕默德或其他先知的不敬表达都"绝对不能接受"。在伊斯兰教中，先知画像原则上被禁。

一天内售罄

据《查理周刊》编辑部通报，本期特刊在一天之内全部售出。２０１５年１月７日《查理周刊》编辑部恐袭事件作案人涉嫌同谋审判案开庭之际，该刊本周出特刊，重登当年的漫画。５年前，袭击位于巴黎的《查理周刊》编辑部和一家犹太人超市、杀死１２人的伊斯兰分子曾以这些漫画为理由。

本周三，审判案开庭首日，编辑部向各售报亭送出共２０万份特刊，相当于正常发行量的３倍。但是，全部特刊很快就销售一空。为本周六又加印了２０万份。

"我们永远不会投降"

在一幅漫画上，先知穆罕默德头戴一枚炸弹，而非缠头巾。笔名为"里斯"的《查理周刊》社长苏里索（Laurent "Riss" Sourisseau）在一篇说明文中写道，"我们永远不会投降"。她称，重印这些漫画"意义重大"。笔名"Juin"的一位漫画家对法新社表示，"我们猜测，一些人不认识这些漫画，一些人在查理２００６年刊登这些漫画时尚未出生，他们必须明白，为什么会发生这样的袭击。" "Juin"说，对特刊的巨大需求表明，"我们得到了支持，言论自由、世俗化和对神的亵渎权不是陈旧的价值，它们得到了购买该特刊的法国公众们的支持。"

观看视频 03:25 《查理周刊》遇袭一年: 亲人已逝 伤痕永存





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