 多国禁用华为5G设备 董事长高调喊冤 | 科技环境 | DW | 19.12.2018

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科技环境

多国禁用华为5G设备 董事长高调喊冤

全球最大电信设备供应商华为自称是地缘政治攻击的受害者，并表示在全球移动网进入5G时代之际，将华为排除在电信基础设施之外的国家将处于严重劣势。

Huawei (picture-alliance/dpa/M. Schiefelbein)

华为在国外屡遭质疑，也引發中国国内将其作为「荣耀品牌」的风潮，将使用华为产品视为「爱国行动」。

(德国之声中文网)  中国电信巨头华为周二(12月18日)邀请记者到总部，希望消除外界对其5G安全的疑虑。轮值董事长胡厚崑向美国和其他禁用华为设备的政府提出质疑，要求提供证据来证明华为存在安全风险。

他说:「尽管在某些市场有人极力制造对华为的恐慌，并利用政治干预行业增长，我们仍能自豪地说，我们的客户依旧信任我们。」

胡厚崑认为，大多数国家对5G安全的担忧可以透过技术讨论来解决，但某些国家已经将这些担忧转变为「出于意识形态和地缘政治关切的猜测」。他警告，将华为排除在澳大利亚等国的5G网路之外，将会因为价格提高和创新停滞而伤害消费者。

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华为CEO罕见主动受访

澳大利亚和新西兰出于安全考虑禁止华为进入其5G网路，而先前台湾与美国也对华为做出类似举措。日本的网路安全机构也表示，包括华为在内的高风险供应商将被排除在政府采购之外。不过到目前为止，这些限制措施对华为的影响不大。华为表示，今年全球销售额有望达到1000亿美元。胡厚崑也强调，华为已经赢得25份5G商业合约，并向不同国家發送1万台5G基地站。

然而平日低调的华为大动作邀请记者采访，似乎也反映相关质疑将对华为布局新兴5G市场产生重大影响。行业分析师认为，到2022年，网路市场每年价值估计200亿美元。很少接受采访的胡厚崑高调现身，与来自美国、欧洲和亚洲的记者聊了两小时又20分钟。胡厚坤一再强调近年华为都没有任何重大攻击的证据，也没有来自中国政府的指示。他要求封杀华为的政府为他们的指控拿出证据。

他警告称，没有华为的参与，美国将在5G网路覆盖上吃亏，在竞争市场上严重落后。他说，华为本来可以在2017到2020年间削减200亿美元的5G网路建设成本。他也引用咨询机构Frontier Economics资料表示，澳大利亚拒绝华为5G将付出「数十亿澳元」的代价。

未来科技战场

华为由一名前军事工程师于1987年创立。面对各国指控，华为一再否认与中国共产党的，也强调并无在产品中加入间谍设备。但外国官员质疑，中国法律要求企业需与情报机构合作，并表示可能需要电信设备供应商修改产品以符合规定。中国外交部發言人陆慷12月10日表示，「中国法律法规没有授权任何机构可以强迫企业安装『强制后门』。」

12月1 日，华为财务长，创办人之女孟晚舟因美国發出的引渡要求在加拿大被捕，被指控违反美国对伊朗的制裁。胡厚崑则拒绝评论这个案件，只说业务没有受到此案影响。

夏立民/罗法 (美联社等)

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