多国海上联演印尼开幕 美中军舰均到场

（德国之声中文网）华盛顿和北京在外交、军事、技术和经济方面在进行激烈竞争。美军加强了其亚太行动，以应对日益强势、近期频频在台湾周边举行军演的中国。不过，美国和中国都派遣了军舰参加印度尼西亚本周一至周四（6月5日至6月8日）在其苏拉威西岛附近水域举办的2023年"科莫多-2023" 多国海上联合演习。

美国驻雅加达大使馆发言人周日（6月4日）告诉法新社，美国海军派出了一艘濒海战斗舰参加演习。该发言人说，这些演习将使美国"与志同道合的国家、我们的盟友和我们的伙伴一起努力解决共同的挑战"，例如人道主义行动和灾难应对。

中国国防部上周表示，应印尼海军邀请，中方将派出一艘驱逐舰和一艘护卫舰参加演习。

据中国官媒周日报道，由中国海军湛江舰、许昌舰组成的中国舰艇编队，在当天上午抵达"科莫多-2023"多国海上联合演习的集结海域。据中国官媒周一报道，"来自36个参演国家的海军代表签署匾额，共同见证演习开始"。

俄罗斯军舰也会现身？

"科莫多-2023"多国海上联合演习是印度尼西亚海军举办的多国联演，今年是第四届，包括港岸阶段和海上阶段。上一次"科莫多"军演是在2018年进行的，中国当时也派出了两艘军舰。随后，该军演因为新冠疫情而暂停。

印度尼西亚邀请了多国参加此次军演。根据法新社看到的一份印尼军方的名单，澳大利亚和俄罗斯预计将派出军舰、参加演习。

印尼方面的官员们表示，总共将有17艘外国船舰参与演习，演习的重点是与主要盟国的非军事行动。

印度尼西亚海军发言人哈迪（I Made Wira Hady）在一份声明中说，这次多国海上联合演习是一项非战争训练，重点是该地区的海上合作。

正值美中关系紧张之际

法新社报道指出，华盛顿和北京目前在台湾等亚太议题上存在分歧与争端。在一个被美方看作是"间谍气球"的中方气球在美国被击落后，美中紧张关系进一步升级。

美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）上周在新加坡举行的国防论坛"香格里拉对话"上说，美中两国需要恢复对话，以避免"误解"导致冲突。

据美媒《华尔街日报》报道，美国本希望促成美中防长在该论坛期间会面，但中国拒绝了美方的会晤请求。

在6月2日开幕的香格里拉对话会上，美国防长奥斯汀与中国防长李尚福微笑点头、握手致意。不过据报道，两人在会上没有实质性交流。

中国外交部发言人上周表示，"中美两军对话面临困难的原因美方是清楚的"，要求美国"展现诚意"。

（法新社）

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