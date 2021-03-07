 多国暂停接种阿斯利康疫苗 | 科技环境 | DW | 12.03.2021

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科技环境

多国暂停接种阿斯利康疫苗

出于安全考量，意大利、罗马尼亚及泰国也宣布推迟接种阿斯利康疫苗。美国总统拜登则承诺五月初让所有成年人能接种疫苗。

Ukraine Covid-19 Impfung

阿斯利康制药仍无法满足欧州订单

（德国之声中文网）新冠疫苗的取得与分配是世界各国当前最关注议题之一。联合国秘书长古特雷斯（Antonio-Guterres）周四对疫苗分配的公平性表达担忧，认为富裕国家为国民接种疫苗的速度将远胜于较贫穷国家。

古特雷斯称新冠疫苗是“全球公共产品”。据美国《纽约时报》制作的全球疫苗接种追踪，以色列、塞舌尔和巴林是完成疫苗接种比例最高的前三个国家。另一方面，较为贫困的国家正积极争取更多剂疫苗，发展中国家如巴西的新冠死亡人数暴增。

泰国、欧洲多国叫停阿斯利康疫苗

意大利政府周四对一批阿斯利康疫苗发出禁令，原因是有报道指出一些接种者出现血栓现象。此前丹麦、挪威、冰岛政府已相继暂停施打阿斯利康疫苗。监管人员表示，目前尚不清楚上述副作用是否与疫苗有关联，只是为安全起见暂停施打。

Deutschland UN-Generalsekretär Guterres im Bundestag

联合国秘书张古特雷斯认为新冠疫苗是全球公共产品

罗马尼亚政府也暂停使用与意大利同一批次的4200剂阿斯利康疫苗。罗马尼亚国家疫苗接种中心在声明中表示，“我们采取的是极端预防措施”，并强调没有任何应禁止该批疫苗的“科学原因”。

同样出于对疫苗可能引发血栓的担忧，泰国总理巴育与该国高层政治领导人周五决定，推迟阿斯利康疫苗的接种计划。

与此同时，波兰总理办公室主任德沃尔齐克（Michal Dworczyk）周五表示，阿斯利康将减少交付3月给波兰的疫苗数量。阿斯利康制药公司与欧盟此前已因为疫苗交付问题发生争端。该公司以生产困难为由，将首季度的疫苗交付量由原定的8000万剂减少4000万剂，随后又告知欧盟各国将对第二季度交付量减少五成，引发欧盟官员的不满。波兰的疫苗接种项目因为疫苗交付延迟而受阻。

美国总统拜登周四则在发表黄金时段电视讲话时宣布，美国将保证在5月1日前让所有成年美国人都有资格接种疫苗。此前拜登已曾表示，5月底前将获得足够供所有成年美国人接种的疫苗。

 

张筠青/ 叶宣（路透社、美联社、法新社）

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