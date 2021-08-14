多国撤离阿富汗 喀布尔机场出现死伤

（德国之声中文网）随着塔利班正式进入位于首都喀布尔的总统府，并宣布「战争已经结束」后，各个驻阿富汗使馆陆续进行撤侨行动。同时，喀布尔国际机场也涌入大量希望逃离的阿富汗人，更有人爬上通往飞机的联络桥上，场面混乱。

路透社报导，在喀布尔机场有目击者称，看到5具遗体被运到一辆车上，而另一名目击者则说，不清楚受害者是被枪杀还是被踩死的。一名美国官员表示，部署在机场的美国军队，早些时候向空中开枪以驱散人群。官员们没有立即对死亡事件发表评论。

半岛电视台报导，阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）週日已在塔利班同意下离开阿富汗，目前人在乌兹别克首都塔什干。塔利班政治办公室發言人向半岛电视台表示，阿富汗新政府的政权形式很快会明朗化，他们也将在喀布尔总统府宣布建立阿富汗伊斯兰酋长国。

塔利班發言人纳伊姆（Mohammad Naeem）表示塔利班要建立和平的国际关系。他说，外交机构或其任何总部都不会成为攻击目标，并且向所有人保证，塔利班将为公民和外交使团提供安全保障。

「我们已经达到了我们所追求的目标，那就是我们国家的自由和我们人民的独立，」纳伊姆说，「我们不允许任何人利用我们的土地来攻击任何人，我们也不想伤害他人。」

路透社报导，一名匿名塔利班领导受访时表示，散落各省的塔利班战士正在重组，等到外国势力离开后，塔利班将创建一个新的政府治理架构。

这位匿名领导说，塔利班战士目前接收到的指令是「允许阿富汗民众继续他们的日常生活，不做任何惊吓平民的事情。」

中俄暂无撤离计划

许多国家已开始撤离使馆及其在阿富汗的国民。德新社报导，第一班从喀布尔疏散的德国公民的飞机已于当地周一早上离境。三十几名德国人和几名瑞士国民已从喀布尔飞往卡塔尔首都多哈。

该批撤离的人员是由美国飞机载送。德国军方表示，它将派出更多的飞机来进行疏散。

英国、法国、沙特阿拉伯、芬兰、澳大利亚、新西兰、尼泊尔等国皆表示将有撤侨计划。《卫报》报导，目前捷克撤侨班机已抵达布拉格，班机上载有46名使馆人员、阿富汗口译人员及协助在阿富汗协助捷克军方执行北约任务的相关人员及其眷属。义大利也已撤离70多名使馆人员及阿富汗籍员工，班机预计16日抵达罗马。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说，所有美国大使馆的人员皆已被疏散到机场，目前机场周边是由美国军方所保护。为了协助美国国民和阿富汗在地协力人员的安全撤离，美国目前正向喀布尔直接派遣另外1000名士兵，使美国在阿富汗的军队人数预计达到6000人，是上周在阿富汗的美军人数的两到三倍。

英国国防部长华莱士（Ben Wallace）则向BBC表示，英国在最近几天内投入了600多支部队，「好确保我们能保持机场的安全运作，同时有效地护送人们登上航班、离开阿富汗。」

他说，英国政府目标在未来24至36小时左右的时间内再送出1500人，并补充道，政府正努力「消除任何官僚主义障碍」，让通过检查的人们能够飞往英国。

美国国务院15日也曾表示，包括美国在内的超过65个国家发表了一份联合声明，呼吁塔利班允许想要离开阿富汗的阿富汗人和国际公民离开，并强调机场和边境口岸必须保持开放。

然而《卫报》引述一位北约官员的说法，他说喀布尔机场的所有商业航班都已暂停，目前只允许军用飞机运行。该机场现在是离开阿富汗的唯一途径，而塔利班正控制着所有的陆路过境点。巴基斯坦已关闭与阿富汗的边境口岸。

《南华早报》报导，中国及俄罗斯则尚未有撤离阿富汗的计划。中国驻阿富汗大使馆在官方网页上表示：「已要求阿各派务必保障在阿中国公民、中国机构、中国利益安全。使馆在此进一步提醒在阿中国公民密切关注安全形势，加强自身安全防护，不要外出。」

俄罗斯总统驻阿富汗特使卡布洛夫（Zamir Kabulov）则向《莫斯科日报》表示，塔利班已向俄罗斯与其他国家提供保障，会确保俄国驻阿富汗使馆的安全。

（综合报导）

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