多国挺台参与WHA 大会拒将议题纳入

(德国之声中文网) 美国、英国与德国的卫生部长周一 (5月20日) 在世卫大会中发言支持台湾参与世卫大会。 美国卫生部长阿萨尔 (Alex Azar) 表示，美国对台湾未能以观察员身分受邀参与WHA感到遗憾。 他强调: 「2千3百万的台湾人有权利发声，并有机会见证并参与世卫大会的讨论。 」

德国卫生部长史巴恩 (Jens Spahn) 则说全球健康的挑战不该因政治问题而止步，所以世卫组织应该成为全球相关伙伴的平台。 英国卫生部副部长布莱克伍德 (Baroness Blackwood) 则说健康危机因全球化而蔓延，所以将相关政府纳入世卫组织是很重要的，因为这样才能一起处理全球健康安全问题，并共享经验与专业。

友邦力挺台湾未果

台湾友邦马绍尔群岛与圣文森周一 (5月20日) 则在世卫大会上，针对台湾参与案与中国跟巴基斯坦展开2对2的辩论。 中国国家卫生健康委员会主任马晓伟在发言中重申，台湾参与世卫大会需经过两岸协商，然而因为民进党执政后坚持台独立场，拒绝承认两岸同属一个中国，所以台湾参与世卫大会的政治基础已不存在。 此外，巴基斯坦也响应中国的言论，表示台湾是中国的一部分，所以没资格申请参与世卫大会。

然而，台湾友邦马绍尔群岛的卫生部长卡内克 (Kalani Kaneko) 则说台湾是链接东北亚与东南亚的重要枢纽，数百万旅客会行经台湾，以至若任何疾病在台湾爆发，都会影响邻近区域。 他强调: 「请大会将政治摆一边，并优先考虑全球公卫问题。 我们应该接纳台湾参与，因为台湾可提供帮助。 」

此外，台湾友邦圣文森的卫生部长布朗 (Luke Browne) 则重申台湾从来就不是中国的一部分，而两个也是独立且不一样的政府。 他说邀请台湾以观察员身分参与世卫大会既不是非法，也不违反世卫大会的决议。 布朗指出: 「如果台湾真的是中国的一部分，为何之前他们能以观察员身分来参加呢? 台湾现在不能参加的唯一原因，是因为北京不喜欢现在的台湾政府。 」

蔡英文立场坚定

美国卫生部长阿萨尔 (Alex Azar) 表示，美国对台湾未能以观察员身分受邀参与WHA感到遗憾。

同一天，台湾代表团也在日内瓦举办记者会。 台湾卫福部长陈时中说，在台湾时对于被拒绝参与世卫大会还没什么感觉，但到了国外却感觉很悲哀。 他也重申，中国没有权利决定台湾必须以什么形式参与WHA。 陈时中也表示，台湾不反对与中国在健康议题上进行合作，但健康不应该与政治混为一谈。 他强调: 「有关于健康的议题，不能用政治前提、目标来谈，这是不对的！ 就是单纯的健康人权议题，怎么样对两岸人民健康有帮助的都愿意来谈。 」

台湾总统蔡英文也透过脸书分享台湾代表团在日内瓦记者会播放的影片，强调虽然台湾在中国的阻挠下，无法正式出席WHA, 但台湾代表团透过双边会议与其他国家分享台湾的医疗公卫专业。 她强调: 「再怎么打压，都阻止不了台湾走向世界的决心。 排除我们是很不当的，世界卫生体系不该被单一国家的政治意图所牵制。 即便如此，我们仍会为全球卫生安全贡献心力。 」

陈时中也向台湾媒体表示，台湾已将抗议信交给WHO的法律顾问，但目前尚未接到来自WHO的响应。

杨威廉/夏立民(综合报导)