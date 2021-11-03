多国承诺淘汰燃煤 中美印澳未签署协议

(德国之声中文网) 在遏制气候变化的行动中，多个主要的用煤国家周四 (11月4日)宣布采取措施，不再使用这种污染严重的化石燃料。印尼丶波兰丶越南和其他国家承诺停止使用燃煤，并停止建造燃煤发电厂，但这项协议并没有赢得中国丶印度和其他主要煤炭发电国的认可。

峰会主办国英国表示，这次峰会的基本目标之一是「让煤炭能源成为历史」。23个国家做出了新的承诺，联合国气候峰会的主席夏玛 (Alok Sharma) 说，此举使煤炭的终结「指日可待」。

夏玛在新闻发布会上说，作为气候峰会的主席「我相信你们能够自信地说，煤炭不再主宰一切」。然而，在最依赖煤炭的几个国家并没有承诺让污染最严重的化石燃料成为历史。

英国商务大臣夸滕 (Kwasi Kwarteng) 称，这些协议是「我们应对气候变化的全球努力中具有里程碑意义的时刻」，但反对党工党的商业发言人米利班德 (Ed Millband) 说，目前仍存在「明显的差距」，例如大型排放国没有承诺停止在国内增加煤炭。

根据英国石油公司2021年的世界能源统计审查，2020年中国的煤炭消费量约占全球的54.3%，而印度使用了11.6%。美国也没有加入承诺，其消费量为6.1%。

批评者称愿景模糊不清

英国政府说，包括波兰丶乌克兰丶越南和智利在内的国家都承诺了新的或更早的停止使用煤炭的最后期限。关于哪些国家正在做什么的进一步细节将晚些公布。

与此同时，美国丶加拿大丶丹麦和其他几个国家签署了一份承诺书，承诺「优先」资助国外的清洁能源而不是化石燃料项目。虽然这没有完全排除对燃煤电厂的财政支持，但这些国家表示，除了在特定的情况下，他们将避免对煤炭提供任何「新的直接公共支持」。

此举被环保运动者视为重要的一步，他们说，这可能会推动国际贷款国停止为新的化石燃料项目提供贷款，像是丹麦就宣布为淘汰煤炭提供1560万美元的捐款，包括用于购买和停用煤电厂以及投资新能源的资金。

但批评者认为，淘汰煤炭的愿景目前仍模糊不清，因为包含美国丶中国丶印度与日本在内的几个主要经济体仍未确定何时结束依赖煤炭。4日在联合国气候峰会的会场外，身着动画角色服装的抗议者对日本继续使用煤炭的做法进行了抨击。

各国所承诺的内容各不相同，一些国家承诺在未来的某个时间完全放弃煤炭，而另一些国家则说他们将停止建造新的工厂，甚至更多的国家，包括中国，正在谈论的只是停止资助兴建国外新的燃煤电厂。

煤炭燃烧产生的温室气体排放是造成气候变化的最大因素之一，而让世界摆脱煤炭对实现减碳目标非常重要。联合国气候峰会协议的签署方同意在2030年让较富裕的国家停止使用煤矿，并在2040年代在较贫穷的国家达到此目标。大多数国家还致力于避免在国内和海外资助新的燃煤发电厂。直到协议出台，各国的承诺一直在变化。

(路透社丶美联社)

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