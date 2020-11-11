多国批北京DQ港议员 港澳办谴责民主派总辞

(德国之声中文网) 全球多国11日发布声明，谴责香港政府与中国取消四名民主派立法会议员的资格。

目前正出任欧盟理事会主席国的德国11日表示，本事件是中国进一步打压香港多元主义与言论自由的证据。德国外交部发言人称这样的现象「非常令人担忧」。

德国外交部发言人说，中国政府必须尊重香港人的权利，并保障香港的高度自治。他强调，中国之前已做出国际承诺，会履行这些义务。他说：「香港人民拥有举行自由与公平的选举的权利，香港基本法也保障他们的自由与人权。」

德国外交部呼吁香港与中国政府尽快举办立法会选举。不过，德国的声明中并未提到是否会对中国进行制裁或是召见中国驻德国大使。

英国外交大臣拉布发声

同一天，英国外交大臣拉布也针对此事发布公开声明，表示港府除去四名民主派议员资格，等同於损害《中英声明》赋予香港的自由。他在声明中写道：「中国政府骚扰丶打压与去除民主派议员资格的举动，已损害中国的国际形象，也破坏香港长久以来的稳定。」

英国的影子外交大臣南蒂 (Lisa Nandy) 要求英国政府针对此事召见中国驻英大使，并当面向中国表达反对中国人大常委会11日通过的决议。该决议规定，因宣扬或支持「港独」主张丶拒绝承认国家对香港的主权丶寻求外国势力干预特区事务丶或具有其他危害国家安全行为的立法会议员，将不符合拥护《基本法》丶效忠香港特区的法定要求和条件，「一经依法认定，即时丧失立法会议员的资格」。

此外，美国国安顾问奥布来恩 (Robert O’brien) 则说，此举显示中国政府已严重违反了其所做出的国际承诺。他扬言，美国将继续指认打压香港自由的相关官员，并对进行制裁。美国11月9日刚宣布对四名驻香港的中国官员进行制裁，称此举是回应他们协助在香港施行国安法。

港澳办谴责民主派总辞

香港立法会中19名民主派议员11日召开记者会，宣布集体总辞并於12日向立法会递交辞职信。港澳办12日发布声明，谴责民主派议员的举动。港澳办表示，民主派所谓的总辞再次表明与中央颓固对抗的立场，是对中央权力及基本法权威的公然挑战，港澳办予以严厉谴责。

港澳办强调，人大常委与香港特区政府的决定是为了维护法治与宪制完善，部分反对派议员将人大常委履行宪制权力污蔑为政治打压，策动所谓的总辞充分暴露他们为了政治私利，罔顾市民利益的本性。

港澳办称，他们留意到一部分被标签为反对派的议员没有被绑架上总辞的战车，选择继续履行议员职责是明智之举，值得肯定。他们重申，总辞不会影响香港立法会运作，因为「少了一些捣蛋破坏力量只会更好发挥建设作用」。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、美联社)

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