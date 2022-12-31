多国对中国旅客设新冠限制措施 韩国暂停旅游签

（德国之声中文网）出于对中国新冠病例激增以及可能演化出新变异株的担忧，最近一周已经有十几个国家宣布对来自中国的旅客进行入境管控。包括美国、日本、印度、韩国、台湾、以色列和意大利等国都要求由中国出发的旅客出示阴性检测结果或在抵达时进行测试。

据韩国国际广播电台报道，韩国自周一（1月2日）起对所有从中国入境人员实施PCR检测。此外，1月2日至1月31日，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证仍正常签发。

台湾中央流行疫情指挥中心上周宣布，自1月1日起至1月31日实施中国航班乘客加强检疫专案，要求从中国入境的旅客接受唾液PCR检验，并对阳性检体进行病毒定序。据中央社报道，台湾在新制首日对524人次实施采检，其中146人阳性，阳性率为27.8%。指挥中心发言人庄人祥表示，因为新制仅执行一天，直接断定台湾检验到的阳性率高低可能不精准，需要持续观察数据。

意大利米兰机场对中国入境旅客实施新冠检测

澳洲、加拿大跟进

澳大利亚卫生部长巴特勒（Mark Butler）周日（1月1日）表示，中国政府「缺乏有关新冠病例的全面信息」，因此自1月5日起，从中国前往澳大利亚的旅客需要提交阴性检测报告。他说，此举将「保障澳大利亚免受潜在新变种的风险」。

加拿大也在昨天宣布，自1月5日起要求从中国登机的旅客出示出发前不超过两天的阴性检测证明。加拿大表示，这项措施是 「为了应对中国新冠病例数激增，并鉴于这些病例可用的流行病学和病毒基因组序列数据有限」。

摩洛哥限制最严格

与此同时，摩洛哥外交部周六发布声明表示，当局「决定禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥王国领土，无论其国籍为何，以避免在摩洛哥出现新一轮的感染及其他可能的后果」。该部表示，上述禁令将于2023年1月3日生效。

英国和法国上周六也宣布跟进对中国旅客的入境管控，英国政府称，自1月5日起，由中国入境英国的旅客须在登机前提供48小时内的阴性检测证明，而自1月8日起，旅客在抵达时须接受抽样采检。法国政府也对来自中国的旅客做出提供48小时内阴性检测证明和随机抽样检测的要求。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

世卫要求中国提供疫情真实数据

欧盟目前对于中国旅客仍未采取一致的措施，例如德国就暂未对中国入境旅客提出类似要求。欧洲国家预定于1月4日举行会议，讨论对关于此问题的联合应对方式。今天刚接任欧盟主席国的瑞典表示正致力于制定一项共同策略，以「以实现可能的入境限制」。

上周五，世界卫生组织与中国卫生当局举行高级别会议，要求中国分享有关疫情的准确和实时数据，包括病毒基因测序信息，以及医院和重症监护室病人数、死亡人数及疫苗接种率的数字。该组织强调了监测和及时公布数据的重要性，以帮助中国和全球社会制定准确的风险评估，并提供有效的应对措施。

世界卫生组织总干事谭德赛前几日在推特发帖写道，由于来自中国的相关讯息不完整，一些国家采取保护自己国民的措施是可以理解的，他也呼吁北京提供有关中国新冠疫情最新发展的详细讯息。

谭德塞表示，世卫持续关注不断变化的情势，鼓励中国追踪新冠疫情并且为高风险族群接种疫苗。

习近平新年贺词：「曙光就在前头」

中国疾控中心1月1日公布，过去一日新增5102例本土新冠确诊病例；另新增1例本土死亡病例，来自四川，累计死亡病例达5249例。外界怀疑，这些数字与这个拥有14亿人口的大国实际情况不相符。根据英国健康数据分析公司Airfinity几周前公布的模拟数据显示，中国的每日确诊数约为180万例、每日死亡约9000人，「自12月1日以来，中国累计死亡人数可能达到10万人、感染总人数达1860万人」。

中国的几个主要城市正走出当前的感染浪潮，习近平在新年贺词中呼吁：「目前，疫情防控进入新阶段，仍是吃劲的时候，大家都在坚忍不拔努力，曙光就在前头。」不过，预计不久后的春运和中国春节会将病毒带到资源不足的小城市和农村地区，掀起新一波疫情。

（综合报导）

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