多国实施边境管控 美股再创最大跌幅

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周一 (3月16日) 针对防止新冠疫情扩散推出新的准则，内容包含关闭学校、呼吁人民避免参与10人以上的聚会，并要求人民自行评估是否有必要旅行、去酒吧、或去餐厅用餐。美国政府的抗疫团队表示，政府预计会施行这些准则至少15日。

特朗普表示：「我认为如果我们能做好防疫，我们能有效降低病亡数，但是有些人在询问这些准则是否会持续施行至7月或8月。如果大家都能做出这些改变并做出些牺牲，我们便能团结一致，击退新冠病毒。 」

此前，特朗普告诉美国各州州长，随着美国的新冠确诊案例持续升高，他们应该自行准备足够的医疗设备来应对，不该等待联邦政府来协助准备足够的呼吸照护设备。

同一天，美国总统特朗普也说，他认为美国经济有可能进入萧条，美国股市也因此应声下跌。道琼指数再创单日最大跌幅，下跌2997点，跌幅12.93%，收在20188.52点。标准普尔500指数大跌324.89点，跌幅11.98%，收在2386.13点。以科技股为主的那斯达克综合指数重挫970.28点，跌幅12.32%，收在6904.59点，创下史上最糟的单日表现。

另一方面，美国官方也说，他们预计第一阶段的新冠疫苗测试可能周一开始进行。世卫秘书长谭德塞也在同一天重申，各国应该持续对人民进行新冠病毒的测试，因为测试是控制疫情的关键因素之一。

多国实施严格边境管控

在全球新冠确诊案例超过181000人之际，全球多个国家都宣布将实施严格的边境管控。加拿大周一宣布将禁止外国公民入境，但加拿大永久居民、美国公民、外交官、加国公民的近亲属与航空机组人员在豁免范围之内。

继德国宣布关闭与多国的边境后，欧盟也提案要推出30天的旅游禁令，禁止任何非必要的旅行。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 也警告法国人民在接下来15天要严格限制他们的行动，限制社交接触并强调任何违反这些准则的行动将可能受到逞处。

根据准则细节，法国人只能在买食物、去工作或出门散步的前提下，才能离开家中。法国也将派遣10万名警察监控人民的移动，任何违反规定的人民将被处以135欧元的罚锾。

此外，厄瓜多总统莫雷诺 （Lenin Moreno）周一也在推特上宣布，厄瓜多、巴西、智利、巴拉圭、哥伦比亚、秘鲁与圭亚那同意将采取联合机制来控制进出每个国家的人。莫雷诺在推特上写道：「团结合作的南美洲才能更强大。 」

意西疫情持续攀升

同一天，意大利与西班牙的新冠疫情持续上升。意大利周一新增3233起确诊案例与349起病亡案例，这也将确诊与病亡的人数增加至27980与2158。新的数字代表意大利仍是中国以外，疫情最严重的国家。

另一方面，西班牙周一则是新增了2096起确诊案例与50起病亡案例，这也将确诊与病亡人数提升至9940与342，这也代表西班牙超越韩国成为全球新冠疫情案例第四多的国家。周一宣布严格控管人民行动的法国周一也新增了1210起确诊案例与21起病亡案例，将累计确诊与病亡的数字提升至6633与148。

中东疫情最严重的伊朗周一则是新增了1053起确诊案例与129起病亡案例，这也将累计确诊与病亡数字提升至14991与853。 此外，贝宁、索马里、坦桑尼亚语利比里亚等非洲国家也在同一天通报了首起新冠确诊案例。

新冠疫情的起源地中国周二上午也公布最新数据，显示中国周一增加了21起确诊案例与13起病亡案例，将累计确诊与病亡人数提升至80881与3226。湖北省周二通报了1起确诊案例与12起病亡案例，这也代表中国剩余的省份增加了20起确诊案例与1起病亡案例。

中国卫健委同时也表示，中国昨天的21起确诊案例中，有20起是境外输入的确诊案例，而中国总共有143起境外输入的确诊案例。

杨威联/邹宗翰 (美联社、路透社)