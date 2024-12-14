多国外交官齐聚约旦讨论叙利亚未来

来自美国、土耳其、欧盟和阿拉伯国家的高级外交官周六在约旦会面，讨论叙利亚局势。各方正在争取对取代阿萨德的叙利亚新政府的影响力。与此同时，土耳其将在关闭 12 年后重新开放其驻叙利亚大使馆。

（德国之声中文网）美国、土耳其、欧盟和阿拉伯国家的高级外交官周六（12月14日）在约旦会面，就叙利亚局势进行磋商。美国即将卸任的拜登政府已开始与胜利的叛军组织接触，包括"沙姆解放阵线"（HTS）。该组织领导了一场闪电攻势，于周日占领了大马士革。

美国国务卿布林肯本周前往该地区，寻求支持华盛顿希望用以指导叙利亚政治过渡的原则，如尊重少数群体权利等。

与此同时，叙利亚北部邻国土耳其多年来一直支持试图推翻阿萨德的叙利亚反对派力量，并准备在大马士革发挥重要影响力。土耳其外交部长哈坎·菲丹（ Hakan Fidan ）周五表示，土耳其驻叙利亚首都的大使馆将于周六恢复工作，土耳其情报部门负责人本周已访问叙利亚。

叙利亚邻国约旦主办了周六在亚喀巴举行的会议。阿萨德的主要支持者俄罗斯和伊朗则未获邀出席。

美国国务卿布林肯访问中东地区讨论叙利亚过渡进程 图像来源: Andrew Caballero-Reynolds/REUTERS

布林肯、联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森、欧盟外交政策负责人卡拉斯、土耳其外长菲丹，以及来自约旦、沙特阿拉伯、伊拉克、黎巴嫩、埃及、阿联酋、巴林和卡塔尔的外交部长，在约旦政府的宾馆内展开会谈。叙利亚方面并没有代表出席会议。阿拉伯外交官们在此之前进行了单独会晤并发表声明，呼吁实现和平和包容各方的政治过渡。

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出席会议的阿拉伯外交官向路透社表示，他们正在寻求土耳其的保证，确保土耳其支持一个包容性的政治进程，防止叙利亚按教派分裂。

土耳其和美国同为北约成员国，但在某些叛军问题上存在利益冲突。土耳其支持的叛军与叙利亚北部库尔德领导的"叙利亚民主力量"（SDF）发生冲突。SDF控制着叙利亚一些最大的油田，是美国打击 "伊斯兰国 "武装分子联盟的主要盟友。

约旦外交部在一份声明中说，会谈将探讨如何在长期独裁者阿萨德下台后的过渡阶段支持叙利亚。

叙利亚反对派12月8日宣布接管首都大马士革，终结了阿萨德家族长达50年的统治。

（路透社等）

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