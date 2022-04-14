多国告别防疫限制 台湾放宽隔离规定

（德国之声中文网）台湾每日新增本土病例已经连续4天超过千例，染疫者集中隔离场所数量日渐紧张。为因应快速上升的感染数，台湾中央流行疫情指挥中心今日（4月18日）于发布会上宣布无症状、轻症确诊患者解除隔离治疗条件新制。在确诊者发病日达10天后，奥密克戎（Omicron）变异株已不再具传染力，因此无须采检就可解除隔离治疗。

发病10天后无需采检即可解隔离

疫情指挥中心指挥官陈时中提到，根据专家会议决议修订无症状和轻症新冠确诊者解隔离条件，只要符合3个条件其中之一，即可解除隔离治疗，并接着进行7天自主健康管理。

条件一为距发病/采检日第4天内，追踪2次快筛或PCR阴性或Ct值大于30；条件二为距发病/采检日第5至9天内，追踪一次快筛或PCR阴性或Ct值大于30；条件三为距发病/采检日达10天，无须再次采检即可解除隔离。

疫情指挥中心表示，上述3大条件不论是在医院、加强版集检所或加强版防疫旅馆的轻症、无症状患者都适用。但由于快筛须由专业医疗人员执行，所以居家照护确诊者不适用条件一及二，但只要距发病/采检日达10天，无须采检就解除隔离。

疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一钧也表示，根据国际文献资料，奥密克戎特性为第3至5天病毒量最高，第5天起病毒量就会开始下降，第10天以上无法培养检体病毒，可被视为不具传染力。

轻重症分流

此外，台湾也在上周四宣布（4月14日）轻重症分流的措施。中重症病患由医院收治；无症状、轻症者于加强版集中检疫所和防疫旅馆隔离；而未满65岁，无血液透析、怀孕且符合居家照护条件者可留在家中完成隔离。

韩国取消众多限制 巴西解除卫生紧急状态

邻近的韩国经历前几个月的疫情高峰之后，近两周确诊人数下降，当局今天取消了大部分的新冠限制。尽管室内戴口罩的规定仍然存在，但餐馆和其他室内营业的宵禁和聚会人数10人上限都被取消了。

韩国近两周确诊新冠人数大幅下降

南美洲大国巴西也宣布，将结束两年多前因新冠大流行而实施的卫生紧急状态。该国卫生部长马基耶戈（Marcelo Quierego）在一次电视讲话中提到，这应归功于感染人数减少和良好的疫苗接种率。

两年来首艘邮轮在澳大利亚停靠

澳大利亚迎来了两年多来首艘再度停靠在悉尼港的邮轮，一家澳大利亚公司的「太平洋探险家号」从塞浦路斯出发，进行了18000公里的旅程抵达悉尼港，船头上挂了写着「我们回家了」字样的大横幅。

由于新冠疫情影响，澳大利亚自2020年3月禁止邮轮在其水域内航行，不少邮轮公司将船只转移到其他国家。

（中央社、路透社、美联社等）

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