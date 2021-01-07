多国吁确保和平权力转移 美国会重启认证程序

(德国之声中文网) 在美国国会大厦爆发特朗普支持者与警方的冲突後，全球多国的元首也对此事件做出回应。联合国秘书长古特雷斯 (Antonio Guterres) 称他对在美国国会大厦发生的冲突感到忧伤。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在一个声明中说：「在这种情况下，重要的是，政治领导人要让其支持者明白，他们必须避免暴力，并尊重民主进程和法治。」

英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 在推特发文称，美国国会发生的事件是一种「耻辱」。他说，美国代表着全世界的民主，现在「至关重要」的是，应该和平有序地完成权力转移。

德国外长马斯（Heiko Maas）表示，民主的敌人会因为美国国会大厦的暴力场面而欢呼雀跃。他呼吁特朗普接受美国选民的决定。马斯在推特上说，暴力事件是由煽动性言论引起的。他在推文中写道：「特朗普及其支持者最终必须接受美国选民的决定，并停止践踏民主。」

法国总统埃马克龙（Emmanuel Macron）则称，他对美国的民主力量有信心。他在一个发布於推特的短视频内说：「在华盛顿发生的事情不符合美国的价值。」法国外交部长伊夫-勒德里安 (Jean-Yves Le Drian) 在推特发文表示：「美国国会大厦的暴力事件是对民主的严重攻击。我对此表示谴责。美国人民的意愿和投票必须得到尊重。」

澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison) 将华府的场景描述为「令人痛心」。他在推特发文写道：「我们谴责这些暴力行为，并期待美国政府能按照该国伟大的民主传统，将政府和平地移交给新当选的政府。」

英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 在推特发文称，美国国会发生的事件是一种「耻辱」。

欧盟领导人的主席米歇尔（Charles Michel）在推特上发文表示，他对华盛顿的场景感到震惊。他写道：「美国国会是民主的殿堂，我们相信美国会确保权力和平移交给拜登。」

欧盟委员会主席冯德莱恩也在推特上写道：「我相信美国体制和民主的力量。权力的和平过渡是核心。拜登赢得了选举。我期待与他合作，也期待他成为下一届美国总统。」

美国会恢复总统大选认证程序

华府警方在6日下午5:30左右宣布国会大厦安全，议员在晚上8点左右重新召开会议，恢复选举认证的程序。美国副总统彭斯在议员重返会议厅後表示：「我想对那些今天在国会大厦肆意破坏的人说，你们没有赢。让我们重返工作岗位吧。」

参议院共和党领袖麦康奈尔补充说：「我们将认证2020年选举的胜利者。」他将川普支持者的突袭形容成一场「失败的叛乱」。

民主党参议院少数党领袖舒默 (Chuck Schumer) 说，6日的事件将「臭名远扬」。舒默说：「这将是我们国家的一个污点，而这个污点不是那么容易洗掉的。」他还说，特朗普要对暴力事件「负很大责任」。

舒默表示：「如果没有他，今天的事件肯定不会发生。」他称，「暴徒」只是将参议院认证总统选举的工作延迟了「几个小时」。他批评道：「他们不能被称为抗议者，他们是骚乱者和起义者，是流氓和暴徒，是国内恐怖分子，他们不代表美国。」

至少有3名共和党参议员表示，他们将撤回反对认证拜登当选结果的作法。这三名议员分别是佐治亚州的洛夫勒（Kelly Loeffler）丶蒙大拿州的戴恩斯 (Steve Daines) 和印第安纳州的布朗 (Mike Braun)。

民主党众议院议长南希-佩洛西 (Nancy Pelosi)表示，国会议员「不会因为周三冲进国会大厦的暴徒而转移职责」。她说：「这次袭击事件显示了那些通过暴力来表达自己信息的人的弱点。」

美国参议院驳回了共和党议员对拜登在亚利桑那州选举人投票提出的反对意见。美国议员将继续按照字母顺序批准所有50个州的选举人投票的过程。这个过程被冲进国会大厦的示威者打断。 特朗普赢得的阿拉巴马州和阿拉斯加州在暴力事件开始前已无异议通过。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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