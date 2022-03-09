多国元首缺席 拜登美洲国家峰会蒙阴影

（德国之声中文网）持左翼民族主义立场的墨西哥总统奥夫拉多尔( Andres Manuel López Obrador)表示，鉴于地区一些国家被排除在外，他本人不会赴会，将由外长埃布拉德（ Marcelo Ebrard ）代替。他说，"我们认为这是干涉主义和不尊重他国的旧政策的延续"。他接着表示，他已向拜登总统提议，两人下月举行双边会谈。

拜登计划受挫

墨西哥是美国政府在该地区最重要伙伴之一，在移民、安全和贸易等领域目前有密切合作关系。奥夫拉多尔总统本人不参加，被视为东道主拜登的一个挫折。

图 美洲峰会参与国数量少于美国所望

美洲首脑会议是加勒比、北美洲、中美洲和南美洲国家的国家元首和政府首脑的不定期会议。拜登计划的该次峰会将在周三（6月8日）开幕。拜登未邀请独裁国家尼加拉瓜、委内瑞拉和古巴领导人参加今年在洛杉矶举行的会议，理由是，这些国家无民主合法政府，反对派的基本民主权利被剥夺。

在墨西哥总统奥夫拉多尔之前，玻利维亚总统阿尔塞（ Luis Arce ）和洪都拉斯总统卡斯特罗（ Xiomara Castro ），均曾对未获邀请者表示声援，并以邀请地区所有各国首脑与会作为自己赴会的前提。

墨西哥总统奥夫拉多尔（ Andres Manuel López Obrador ）无意与会

美国面对新移民大军

目前，在墨西哥南部，一支新的移民大篷车队正朝美国方向形成。周一（6月6日），数千男子、妇女和儿童从与危地马拉交界的塔帕丘拉市（ Tapachula ）向北行进。这些移民主要来自委内瑞拉。据当地媒体报道，上路人数至少有6000，一些人权活动人士甚至称，数量在1万以上。

图 墨西哥南部的塔帕丘拉，数千移民徒步向北进发

与大篷车队一路走来的人权活动人士比利亚格兰（ Luis García Villagrá ）对记者表示："今天，我们要对美国和所有参加美洲首脑会议的国家领导人说，移民家庭不是意识形态和政治利益的谈判筹码。南部边境不是任何人的后院。"

移民们的首个目的地是370公里外的图斯特拉-古铁雷斯市（ Tuxtla Gutiérrez ）。他们计划在那里申请人道主义签证，以能自由穿行墨西哥。

（德新社，路透社）

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