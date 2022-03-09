多国元首缺席 拜登美洲国家峰会蒙阴影

美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。
（德国之声中文网）持左翼民族主义立场的墨西哥总统奥夫拉多尔( Andres Manuel López Obrador)表示，鉴于地区一些国家被排除在外，他本人不会赴会，将由外长埃布拉德（ Marcelo Ebrard ）代替。他说，"我们认为这是干涉主义和不尊重他国的旧政策的延续"。他接着表示，他已向拜登总统提议，两人下月举行双边会谈。
拜登计划受挫
墨西哥是美国政府在该地区最重要伙伴之一，在移民、安全和贸易等领域目前有密切合作关系。奥夫拉多尔总统本人不参加，被视为东道主拜登的一个挫折。
图 美洲峰会参与国数量少于美国所望
美洲首脑会议是加勒比、北美洲、中美洲和南美洲国家的国家元首和政府首脑的不定期会议。拜登计划的该次峰会将在周三（6月8日）开幕。拜登未邀请独裁国家尼加拉瓜、委内瑞拉和古巴领导人参加今年在洛杉矶举行的会议，理由是，这些国家无民主合法政府，反对派的基本民主权利被剥夺。
在墨西哥总统奥夫拉多尔之前，玻利维亚总统阿尔塞（ Luis Arce ）和洪都拉斯总统卡斯特罗（ Xiomara Castro ），均曾对未获邀请者表示声援，并以邀请地区所有各国首脑与会作为自己赴会的前提。
美国面对新移民大军
目前，在墨西哥南部，一支新的移民大篷车队正朝美国方向形成。周一（6月6日），数千男子、妇女和儿童从与危地马拉交界的塔帕丘拉市（ Tapachula ）向北行进。这些移民主要来自委内瑞拉。据当地媒体报道，上路人数至少有6000，一些人权活动人士甚至称，数量在1万以上。
图 墨西哥南部的塔帕丘拉，数千移民徒步向北进发
与大篷车队一路走来的人权活动人士比利亚格兰（ Luis García Villagrá ）对记者表示："今天，我们要对美国和所有参加美洲首脑会议的国家领导人说，移民家庭不是意识形态和政治利益的谈判筹码。南部边境不是任何人的后院。"
移民们的首个目的地是370公里外的图斯特拉-古铁雷斯市（ Tuxtla Gutiérrez ）。他们计划在那里申请人道主义签证，以能自由穿行墨西哥。
（德新社，路透社）
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