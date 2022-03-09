 多国元首缺席 拜登美洲国家峰会蒙阴影 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

多国元首缺席 拜登美洲国家峰会蒙阴影

美国总统拜登计划本周召开的美洲国家首脑会议的参加元首继续减少，墨西哥总统日前也宣布不去洛杉矶与会。

USA Amerika-Gipfel in Los Angeles

美洲峰会参与国数量少于美国所望

DW.COM

希望经过墨西哥进入美国的移民有增无减。墨西哥国家移民局上周通报曾在一天内拘押了1266名移民。这些移民来自至少33个国家。

美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。

（德国之声中文网）持左翼民族主义立场的墨西哥总统奥夫拉多尔( Andres Manuel López Obrador)表示，鉴于地区一些国家被排除在外，他本人不会赴会，将由外长埃布拉德（ Marcelo Ebrard ）代替。他说，"我们认为这是干涉主义和不尊重他国的旧政策的延续"。他接着表示，他已向拜登总统提议，两人下月举行双边会谈。 

拜登计划受挫  

墨西哥是美国政府在该地区最重要伙伴之一，在移民、安全和贸易等领域目前有密切合作关系。奥夫拉多尔总统本人不参加，被视为东道主拜登的一个挫折。 

图 美洲峰会参与国数量少于美国所望

美洲首脑会议是加勒比、北美洲、中美洲和南美洲国家的国家元首和政府首脑的不定期会议。拜登计划的该次峰会将在周三（6月8日）开幕。拜登未邀请独裁国家尼加拉瓜、委内瑞拉和古巴领导人参加今年在洛杉矶举行的会议，理由是，这些国家无民主合法政府，反对派的基本民主权利被剥夺。 

在墨西哥总统奥夫拉多尔之前，玻利维亚总统阿尔塞（ Luis Arce ）和洪都拉斯总统卡斯特罗（ Xiomara Castro ），均曾对未获邀请者表示声援，并以邀请地区所有各国首脑与会作为自己赴会的前提。 

Mexikos Präsident Lopez Obrador will nicht am Amerika-Gipfel teilnehmen

墨西哥总统奥夫拉多尔（ Andres Manuel López Obrador ）无意与会  

美国面对新移民大军  

目前，在墨西哥南部，一支新的移民大篷车队正朝美国方向形成。周一（6月6日），数千男子、妇女和儿童从与危地马拉交界的塔帕丘拉市（ Tapachula ）向北行进。这些移民主要来自委内瑞拉。据当地媒体报道，上路人数至少有6000，一些人权活动人士甚至称，数量在1万以上。

图 墨西哥南部的塔帕丘拉，数千移民徒步向北进发  

与大篷车队一路走来的人权活动人士比利亚格兰（ Luis García Villagrá ）对记者表示："今天，我们要对美国和所有参加美洲首脑会议的国家领导人说，移民家庭不是意识形态和政治利益的谈判筹码。南部边境不是任何人的后院。"

移民们的首个目的地是370公里外的图斯特拉-古铁雷斯市（ Tuxtla Gutiérrez ）。他们计划在那里申请人道主义签证，以能自由穿行墨西哥。

 （德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

20.02.2020 February 20, 2020, Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela: February 20, 2020. Two women walk along the beach while in the background you can see the El Palito refinery, located in Puerto Cabello, Venezuela..The United States continues to impose sanctions that directly affect the state oil company PDVSA and recently the Rosneft of Russia for its relations with the Nicolas Maduro government. Photo: Puerto Cabello Venezuela PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAhe3 20200220zbphe3004 Copyright: xJuanxCarlosxHernandezx

直接供应美国石油换制裁松绑？委内瑞拉释放两美囚 09.03.2022

迹象显示，美国将放松对委内瑞拉的石油制裁，以增加其原油供应。本周二，美国总统拜登宣布立即禁止从俄罗斯进口石油和天然气。

8.5.2020, Venezuela, Auf diesem vom venezolanischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild zeigt Nicolas Maduro, Präsident von Venezuela, die Ausweise zweier angeblicher US-Bürger, denen die venezolanische Regierung der Mitwirkung bei einem Invasionsversuch bezichtigt. (zu dpa «Fiasko von Macuto: Söldner scheitern mit Kommandoaktion in Venezuela» vom 08.05.2020) (Bestmögliche Qualität.)

为制裁俄罗斯：美国和委内瑞拉举行石油谈判 08.03.2022

在西方致力于全球孤立俄罗斯背景下， 普京盟友、富产石油的委内瑞拉总统马杜罗和美国商定，继续双边石油谈判。

U.S. President Joe Biden speaks during an event at the Royal Castle, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland March 26, 2022. Slawomir Kaminski /Agencja Wyborcza.pl via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND.

拜登华沙演说：“普京不能继续掌权” 27.03.2022

美国总统拜登在华沙发表激昂演说，强调美国与乌克兰人民站在一起。他在演说最后表示，“普京不能继续掌权”，但白宫随即灭火称，拜登的意思不是呼吁推翻普京。此前，拜登称赞乌克兰人民抵抗俄罗斯的风骨，令人想起北京“六四天安门”民主运动。

广告

评论分析

Archivbild I China I Tiananmen I Studentenproteste 1989

客座评论：从行动主义到历史事实和历史记忆

政治学者张俊华以为，每到六四那天，有一定的行动，固然是好事，也是一件需要一定勇气的事，但作为人类社会，更要关心如何塑造一个平衡的、健康的历史记忆。  