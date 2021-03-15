多国停打阿斯利康疫苗 专家怎么说？

(德国之声中文网) 德国卫生部15日宣布停打阿斯利康疫苗后，意大利、法国和西班牙也在当天稍晚跟进，其他停打的国家还包含丹麦、挪威、冰岛、保加利亚以及亚洲的印尼、泰国和非洲的刚果民主共和国。

意大利和奥地利则是停止使用某些批次的疫苗，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和卢森堡也已暂停使用与奥地利相同批次的疫苗。罗马尼亚则暂停使用与意大利同批次的4200剂疫苗。

德国卫生部称，停打是根据国家卫生监管机构保罗·埃利赫研究院（PEI）的建议而采取的「预防措施」。卫生部称，欧洲药品管理局（EMA）将调查「新信息是否以及如何影响疫苗的授权」。

卫生部宣布:「在德国和欧洲出现与疫苗接种有关的脑静脉血栓形成的新报告后，PEI认为有必要进行进一步调查。」

法国目前虽然停打阿斯利康疫苗，但法国总统埃马克龙表示，暂停使用的时间可能是短暂的，目前该国正在等待EMA的审查。

EMA在15日发布声明强调，其认为「阿斯利康疫苗在预防新冠肺炎方面的好处，以及相关的住院和死亡风险，超过了副作用的风险。」

德国专家怎么说

病毒学家、英国诺森比亚大学副教授莫斯乔斯 (Sterghios Moschos)15日告诉德国之声，各国政府应该就暂停使用阿斯利康疫苗的决定提供明确的信息。

他说：「提供清晰、简明和经过深思熟虑的信息真的非常非常重要。」他认为现在疫苗阴谋论和错误信息盛行，虽然支持立法者停打疫苗的决定，但应该让数据说话。

他强调：「1700万人接种了疫苗，有37人出现了这些血栓。这相当于实际上任何接种过疫苗的人中有0.0002%的人出现血栓。」如果是他，有机会可以打绝不会迟疑。

德国图宾根大学医院院长克雷姆斯纳 (Peter Kremsner)则表示，血栓对健康构成重大风险，卫生部门应该认真对待这一威胁。

他告诉德国之声，血栓是非常危险，也取决于发生什么部位，「如果发生在身体的错误部位，马上就会致命，所以不是开玩笑的。」

台湾专家怎么说

德国之声也就此请教台湾中央研究院生物医学科学研究所兼任研究员何美乡与免疫学者、前阳明大学微生物免疫研究所教授张南骥。

何美乡表示，重点还是在大数据的分析，她认为现在许多媒体没有大数据，放大个案可能造成更多人对于疫苗非理性的恐惧。

她觉得就现有数据来看，致死个案是极罕见的案例，说:「全球打了几亿的疫苗，一定有它的效果」，但她也认为应该发挥同理心，把过去健康数据调出来，看看血栓的高风险族群。

她强调，政府应该善用数据追踪记录，清楚跟人民说明，「现在多少比例有血栓，不打疫苗是比打疫苗更多」。

何美乡并补充，没有疫苗疫情就是持续在上升，所以还要要看疫苗救了多少人，才能全面评估。

她说:「专业的医学人员像我，就会比较正面的讲，你不敢打我来打。」

张南骥则比较保留，表示依台湾现况，自己不会打。他认为应该尊重大家的意愿，持续观察很重要，若风险依旧很高，要将国赔、医院赔或是保险的后续可能性计划好。

他也与其他科学家意见相同，认为应该要仔细研究每个案例，看看哪些是急性的免疫反应，哪些是后续血栓的状况。

阿斯利康是目前台湾唯一已经到货的疫苗，面对目前国际停打潮，台湾疫情指挥中心以针对不同族群做出不建议施打、缓打，以及审慎考量等建议。

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