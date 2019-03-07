多国使馆施压 哈国维权人士仍遭软禁

(德国之声中文网) 哈萨克斯坦知名维权人士比拉仕 (Serikjan Bilash) 原先遭关押在首都阿斯塔纳的警局，但他的律师乌玛若娃 (Aiman Umarova) 告诉德国之声，法院周一 (3月11日) 宣判将他改为软禁在家两个月，并等待进一步审讯。

乌玛若娃表示，判决内容禁止比拉仕在软禁期间参与任何维权活动，他也无法接受媒体采访。此前，他被哈国政府依照刑法第174条「制造民族仇恨罪」关押起诉。

而在同一天，哈萨克斯坦国家电视台播放了一段关于比拉仕的报导，其中包含一段他在台上演说的影片。该报导称比拉仕上個月在哈萨克斯坦参与了一场维吾尔人举办的纪念会，并在会上法表有关法动圣战的言论。他们认定这是哈国警方周日 (3月10日) 在阿拉木图逮捕他的主要原因。

比拉仕 (Serikjan Bilash) 去年3月在哈萨克发表演说的情景，他长年以来公开批评中国政府打压维族人。

家屬斥官媒斷章取義

然而，哈萨克斯坦自由记者阿札特 (Erkin Azat) 与比拉仕的妻子艾黛珊 (Leila Adilzhan) 都否认比拉仕曾扬言要发动圣战，并认为是电视台断章取义，意图将他塑造成激进份子。艾黛珊表示，比拉仕该段演说主要是呼吁在场参与者，不要停止公开分享家属受困于新疆再教育营的消息，并藉由公开大量讯息对中国发动「讯息战」。

然而，电视台仅仅撷取部分片段，导致影片在播出时，听起来像是比拉仕在鼓吹参与者发动圣战。 她告诉德国之声﹕「他当时是呼吁在场所有人透过录制视频或与外国记者接触，将家属受困于再教育营的消息与国际社会分享。现在政府断章取义的行为，已构成诽谤。」

阿札特说该则报导也强调，比拉仕可能面临2年到7年的有期徒刑，但如果他被认定有犯罪行为的话，法院可能最高判他30年有期徒刑。他表示﹕「这些言论代表哈萨克斯坦政府似乎下定决心要把比拉仕判刑，最少2年而最多30年。」

多國聯合施壓

在确定比拉仕遭警方关押在阿斯塔纳警局后，他所属的人权团体「祖国志愿者」(Atajurt) 开始透过社群串联，邀请哈萨克斯坦人民录制视频，要求政府释放比拉仕。阿札特告诉德国之声，该组织大概搜集了超过700则影片。他协助「祖国志愿者」在推特上用「#释放比拉仕」標籤發布了100多则影片。

此外，阿札特与艾黛珊也向德国之声透露，美国驻哈萨克斯坦大使馆联合德国等多国使馆，就比拉仕被捕一事向哈国政府施压。在艾黛珊与德国之声分享的一段对话中，德国驻哈代表机构表示，以美国为首的各国代表将要求针对此事与哈国政府开会。

质疑违法逮捕

比拉仕的律师乌玛若娃向德国之声表示，目前比拉仕暂时住在朋友位于阿斯塔纳的家中。她预计下周会到阿斯塔纳，与比拉仕一起面对警方的讯问。

然而她也强调，哈萨克宪法规定如果警方认定被告是在某地犯罪，那他们应该将被告关押在该处。 她质疑警方强行将比拉仕押到阿斯塔纳，已违反了哈国宪法。