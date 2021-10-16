多名香港民主人士被判刑

（德国之声中文网）被判７人均对包括组织 2020 年 7 月 1 日未经授权的集会在内的有关指控认罪。抗议活动举行之时，有数十万民众走上街头。当局曾以新冠瘟疫为由，禁止该次示威集会。抗议活动发生活，港警使用了催泪瓦斯和高压水枪，强行驱散示威者者。

今天获刑的７人分别是：现已解散的公民人权阵线（CHRF）前召集人陈皓桓（刑期12个月）、前区议员曾健成（10个月）、前立法会议员胡志伟（10个月）、前立法会议员梁国雄（8个月），前区议员徐子见（6个月）、前立法会议员朱凯廸（6个月）及"社民连"成员邓世礼（6个月）。

法官游德康在宣判时称，涉及煽惑他人参与未经批准集结的被告，是希望煽惑更多人参与。当时，香港国安法刚实施，社会气氛不稳，有发生暴力的风险，即时监禁是唯一适当的刑期。

秋后算账

作为对 2019 年席卷香港的大规模反政府抗议浪潮的回应，去年7月1日起，北京在港实施国家安全法。该法旨在惩罚颠覆、分裂国家、恐怖主义和勾结外国势力等罪行。

新法实施当天，香港发生大规模民众示威抗议活动。此前各年7月1日也都会出现民间团体组织的涉及多种议题的示威活动。

2020年七一期间 香港也举行了支持一国两制和国安法的游行示威活动

1997 年，香港这个前英国直属殖民地回归中国统治。北京曾承诺，保持香港所拥有广泛自由和高度自治权。

多年来，北京和香港当局一再否认限制人权和自由。陈皓恒在被判刑后表示，"我们只能选择公民不服从……以一种和平、理性和非暴力的方式来表达我们反对国家安全法的诉求。" 他强调，"为坚持公民不服从信念，我决定认罪，承认违反了这个'恶治安法'。"

警方称，去年7月1日，至少有 370 人因涉嫌非法集会和其它罪行被捕，其中 10 人涉及违反安全法。

唐英杰是依据国家安全法被定罪的第一人。今年 7 月，他被裁定犯有恐怖主义活动罪和煽动分裂国家罪，获刑 9 年。他被控携带写有现已遭禁的"光复香港，时代革命"抗议口号的旗帜，驾摩托车冲击防暴警察，

香港保安局称，依据国家安全法，迄今有150多人被捕，其中，100人已被正式起诉。

（路透社）

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