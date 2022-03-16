 多名记者在乌克兰战争中遇难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.03.2022

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多名记者在乌克兰战争中遇难

自俄罗斯入侵乌克兰以来，至少已有5名记者丧生，30多名记者受伤。

Indien | Kunstlehrer Sagar Kambli mal ein Bild des in er ukraine getöteten Journalisten Brent Renaud

印度画家纪念美国记者雷诺德

（德国之声中文网）本周二（4月15日），乌克兰议会人权专员丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）议员表示，除美国记者布伦特·雷诺de（ Brent Renaud ）外，乌克兰记者 杜达尔（Wiktor Dudar ）和扎昆（ Yevhen Sakun ）也死于俄军炮火。

同一天，美国福克斯新闻报道说，摄影师扎采夫斯基（ Pierre Zakrzewski ）和记者库夫什诺瓦（Oleksandra Kuvshynova ）在乌克兰首都基辅附近遇难。 

Ukraine | Pierre Zakrzewski, Kameramann des US-Senders Fox News getötet

福克斯新闻的摄影师扎采夫斯基生前照片

相关消息无法得到独立证实。  

丹尼索娃议员强调，“俄罗斯占领者极力阻止对其在乌克兰战争罪行的客观报道，杀害、枪击记者。”她指出，记者杜达尔在乌南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）附近遇难，摄影师扎昆在基辅死于火箭攻击。

她还表示，外国记者也遭到目标明确的枪击，有多名记者受伤，其中一名瑞士人和两名丹麦人。英国广播公司天空新闻一个记者团队摄下了自己如何在基辅西北部的布察（Bucha ）遭枪击的情景，记者拉姆塞（ Stuart Ramsay ）受伤。  

福克斯新闻通报说，扎采夫斯基和库夫什诺娃周一与记者霍尔（ Benjamin Hall ）所乘的车在霍伦卡(Horenka)遭到攻击，霍尔亦受伤，将继续在医院救治。  

迄今，为使通信更加困难，俄军有意击中或摧毁了数座电视塔，分别位于基辅和乌克兰西北部的罗夫诺（ Riwne ）附近地区，有多人丧生。 

（德新社）

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