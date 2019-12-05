多名人权律师与活动人士年末被捕

（德国之声中文网）位于香港的中国维权律师关注组周三（1月1日）在其脸书专页发布信息称，自去年12月26日始，全国多地陆续有公民、律师被捕。

中国维权律师关注组在这条消息的附件中介绍："2019年12月初，多名来自全国各地的异见人士、人权律师、维权公民在福建省厦门市吃饭聚会，议论时政。众人聚过后便各散东西，当局却于12月13日针对该次聚会设立专案，将之定性为颠覆国家政权的行为，并于12月26日起展开了一轮席卷全国的大抓捕。" 消息中列出的被捕律师有丁家喜、黄志强、卢思位、刘书庆和卢廷阁。附件里的被捕维权人士包括戴振亚、李英和张忠顺。

中国公民运动网也关注了相关消息，并于1月2日发文质疑："为何由山东警方立案办案？朋友聚会总会畅所欲言，席间谈话竟成'罪证'？中共难道真想让国人'道路以目'？"

就此，新公民运动倡导者许志永12月29日在推特上呼吁："这是当局对公民基本权利的新一轮疯狂打压。我不怕打压，我们都不应当害怕打压，只有我们都不害怕时，我们才能做到绝不屈服。让我们一起努力，做真正的公民，为建设自由民主的美好中国努力！"

中国人权律师团也在推特上从12月14日起开始发表有关新一轮逮捕的消息，并呼吁各方关注。该组织于1月2日更新推文称："据确切消息：河北人权律师卢廷阁和山东人权律师刘书庆已于2020年1月1日安全回家，其他律师暂无消息出来，感谢国内、国际各界人士的关注和支持。"

中国人权"大溃烂"

2019年最后一天，中国人权律师团发表新年献辞，将中国过去一年的人权状况形容为"大溃烂"和"大倒退"，并强调"作为在捍卫人权第一线的人权律师，更是成为各地司法当局和律师协会重点打压和监控的对象。"

这份新年献辞控诉道："这些超乎寻常的打压造成各地的人权捍卫者无法聘请到合适的辩护律师，从而使得官派律师和值班律师可以挥舞着'认罪认罚，从轻处理'的大棒与检察院和法院朋比为奸，大规模地侵犯被告人的基本人权，并造成刑事诉讼的形式化、官僚化、交易化，而社会亟需的公平和正义却荡然无存。"

同时，中国人权律师团充满信心地表示："越是在这种艰难时期，越应该保持昂扬的工作斗志，我们必须再次从内心激励自己，那就是：我们从事的工作是正确的、高尚的、有意义的，我们没有理由退缩，也绝不会退缩。"