多名人权律师与活动人士年末被捕

（德国之声中文网）位于香港的中国维权律师关注组周三（1月1日）在其脸书专页发布信息称，自去年12月26日始，全国多地陆续有公民、律师被捕。
中国维权律师关注组在这条消息的附件中介绍："2019年12月初，多名来自全国各地的异见人士、人权律师、维权公民在福建省厦门市吃饭聚会，议论时政。众人聚过后便各散东西，当局却于12月13日针对该次聚会设立专案，将之定性为颠覆国家政权的行为，并于12月26日起展开了一轮席卷全国的大抓捕。" 消息中列出的被捕律师有丁家喜、黄志强、卢思位、刘书庆和卢廷阁。附件里的被捕维权人士包括戴振亚、李英和张忠顺。
中国公民运动网也关注了相关消息，并于1月2日发文质疑："为何由山东警方立案办案？朋友聚会总会畅所欲言，席间谈话竟成'罪证'？中共难道真想让国人'道路以目'？"
就此，新公民运动倡导者许志永12月29日在推特上呼吁："这是当局对公民基本权利的新一轮疯狂打压。我不怕打压，我们都不应当害怕打压，只有我们都不害怕时，我们才能做到绝不屈服。让我们一起努力，做真正的公民，为建设自由民主的美好中国努力！"
中国人权律师团也在推特上从12月14日起开始发表有关新一轮逮捕的消息，并呼吁各方关注。该组织于1月2日更新推文称："据确切消息：河北人权律师卢廷阁和山东人权律师刘书庆已于2020年1月1日安全回家，其他律师暂无消息出来，感谢国内、国际各界人士的关注和支持。"
中国人权"大溃烂"
2019年最后一天，中国人权律师团发表新年献辞，将中国过去一年的人权状况形容为"大溃烂"和"大倒退"，并强调"作为在捍卫人权第一线的人权律师，更是成为各地司法当局和律师协会重点打压和监控的对象。"
这份新年献辞控诉道："这些超乎寻常的打压造成各地的人权捍卫者无法聘请到合适的辩护律师，从而使得官派律师和值班律师可以挥舞着'认罪认罚，从轻处理'的大棒与检察院和法院朋比为奸，大规模地侵犯被告人的基本人权，并造成刑事诉讼的形式化、官僚化、交易化，而社会亟需的公平和正义却荡然无存。"
同时，中国人权律师团充满信心地表示："越是在这种艰难时期，越应该保持昂扬的工作斗志，我们必须再次从内心激励自己，那就是：我们从事的工作是正确的、高尚的、有意义的，我们没有理由退缩，也绝不会退缩。"
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不止王全璋，盘点“709案”的律师们
王全璋——“709案最后一人”
2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。
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“709”系列案
“709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。
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锋锐律师事务所
中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。
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王宇“电视认罪”
女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”
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周世锋 “颠覆国家政权罪”
维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。
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江天勇被判两年监禁
中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。
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谢燕益 在监控下生活
北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。
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709案最重量刑
网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。
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“他看上去老了20多岁”
去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。
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辩护人也受到牵连
被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。
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709案律师妻子集体剃发抗议
"709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。
作者: 德国之声 中文网