多位法国名人声援“大鼻子情圣” 呼吁尊重无罪推定

（德国之声中文网）50多位名人周二（12月26日）在《费加罗报》上发表公开信，称法国资深演员、电影制作人德帕迪约（Gerard Depardieu）是“仇恨洪流”的受害者。德帕迪约被指控涉嫌强奸、性侵、性骚扰等。

公开信的56位签署者中有20多位女性，包括女演员夏洛特·兰普林（Charlotte Rampling）、法国前第一夫人卡拉·布鲁尼（Carla Bruni）和德帕迪约的前伴侣、演员卡洛·波桂（Carole Bouquet）等。

这封题为“不要抹杀德帕迪约”的公开信称，对这位著名法国演员的指控是在“无视无罪推定的情况下”传播的，并称“如果他不是电影界的巨星，他本也会像其他人一样受益于无罪推定”。

这些联署者称，德帕迪约“可以说是最伟大的演员，是电影界最后的偶像人物”，并认为当他受到这样的攻击时，“受攻击的是艺术”。

“法国应该感谢他。电影和戏剧不能没有他独特而非凡的个性”，这些名人说。

信中还表示：“我们是艺术家、作家和电影制片人......我们不想参与争议，我们会让司法系统完成其工作。”

本周三迎来75岁生日的德帕迪约对这封信表示赞赏，并称签署者“勇气可嘉”。

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“大鼻子情圣”的性丑闻争议不断

德帕迪约是法国最著名的影星之一，因为出演《大鼻子情圣》等一系列标志性电影而闻名全球。他是法国荣誉军团勋章得主。在中国，很多影迷直接称他为“大鼻子情圣”。

不过近年来，这位影星愈来愈多因为他对女性的行为而面临指控和调查。

自2020年以来，德帕迪约一直在接受强奸指控调查。

另外，多名女性指控他曾经对其实施性暴力，包括性骚扰、性侵犯。还有一桩指责他2007年涉嫌性虐待的诉讼，自今年9月中旬以来一直在进行中。

最近的一部纪录片概述了16名女性对他性行为不端的指控，并显示德帕迪约在2018年的朝鲜之行中有不雅言行。

该纪录片播出后，法国文化部部长马拉克（Rima Abdul Malak）称，德帕迪约的行为“让法国蒙羞”。法国文化部在12月中旬表示已启动审查程序，审查是否剥夺德帕迪约的荣誉军团勋章资格。

德帕迪约则否认所有指控。德帕迪约的家人也谴责了针对这位法国影星“前所未有的阴谋”。

马克龙的支持以及女权活动家的回应

上周，法国总统马克龙也对德帕迪约表达了声援，称这位影星在被“追杀”。马克龙表示支持“无罪推定”。他还说：“德帕迪约是一位伟大的演员，我是他的仰慕者。……他让法国自豪。”

针对50多位名人联署的公开信，巴黎女议员、女权主义者雷米-勒流（Raphaëlle Rémy-Leleu）在回应时说，签署者正在经历“对现实的否认”。她说，更希望他们支持反对性暴力的倡议。

不过，也有女权主义活动家表达了这些公开信签署者的理解。丹库尔（Emmanuelle Dancourt）是#MeTooMedia组织的成员，该组织为媒体行业中的性不端行为受害者提供支持。她表示，她理解德帕迪约的朋友们认为必须为他辩护的心情。她说，“这样做的人是我们的朋友、父亲、丈夫、邻居、同事，是我们认识的人”。

其他争议

德帕迪约对于丑闻并不陌生，他曾经因斗殴、酒驾和在飞机过道上小便而登上新闻头条。此外，曾出演200多部电影的德帕迪约近年来也因他的亲俄态度引发争议。德帕迪约曾经多次赞扬俄罗斯总统普京。2013年1月3日，普京授予了德帕迪约俄罗斯公民身份。

据报道，德帕迪约当时是为了规避时任法国总统奥朗德提高百万富翁缴税税率的规定，因而决定放弃法国国籍、加入俄罗斯国籍。路透社当时报道称，俄罗斯收入过百万欧元居民的所得税税率为13%，法国为75%。这在当时引发很大争议，德帕迪约此举在法国国内被谴责是背叛国家。

在俄罗斯入侵乌克兰后，拥有俄罗斯国籍、被看作是普京好友的德帕迪约再次受到关注。他在俄乌战争开始后批评了普京在乌克兰“疯狂且令人不可接受“的行为。不过，在今年2月接受德媒《奥格斯堡新闻报》采访时，他表示仍然是俄罗斯人并且热爱俄罗斯文化，还称将保留自己的俄罗斯国籍。他说，“关于俄罗斯的侵略战争，我宁愿避谈这个话题，因为没人能说出真正明智的话”。

（法新社，德新社，美联社等）

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