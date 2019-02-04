多个欧盟国家承认瓜伊多

委内瑞拉总统马杜罗拒绝在欧盟设定的最后通牒日宣布举行总统大选后，欧盟几个国家本周一承认瓜伊多为临时总统。 一日前，特朗普发出了可能派兵的威胁。
（德国之声中文网）即便来自国内外的压力不断升高，委内瑞拉总统马杜罗 (Nicolas Maduro) 周日(2月3日) 并未回应欧盟的要求，宣布举行总统大选。 他在接受西班牙电视台La Sexta访问时表示，他不会向逼他下台的势力屈服，并强调: 「欧盟为何要因为一个右派政权赢得选举，就对一个国家下通牒，命令它要再次宣布举行大选?」
由于马杜罗拒绝重新大选，无视欧盟就此发出的最后通牒，法国、西班牙、英国、丹麦、奥地利和瑞典等欧洲国家周一（2月4日）纷纷决定承认反对派领导人瓜伊多为委内瑞拉临时总统。
在此之前，美国、加拿大、澳大利亚和多个拉丁美洲国家已经做出类似宣布。
支持马杜罗的俄罗斯政府将欧洲国家的这一举动称为“外国势力干涉”委内瑞拉内政。克里姆林宫表示，委内瑞拉国内政治问题应该由委内瑞拉人自己解决。
此前，包含德国、法国、英国与西班牙在内的七个欧盟国家催促马杜罗在周日 (2月3日) 午夜前宣布举行新的总统大选。 法国欧盟事务部长卢瓦索 (Nathalie Loiseau) 周日接受法国电视台访问时说，如果马杜罗没在周日宣布举行大选的话，法国将承认瓜伊多为临时总统。
奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz) 表示，如果马杜罗在期限内没宣布举行大选的话，维也纳将转承认瓜伊多为临时总统。 他也用英文在推特上发文，强调奥地利会全权支持瓜伊多，让他带领委内瑞拉重拾民主价值。
美国总统特朗普周日对CBS电视台表示，美国向委内瑞拉派兵不失为一个选项，此前，他拒绝了委内瑞拉总统马杜罗希望会谈的要求，"因为我们的进程已走了很远。"
马杜罗做打内战准备
在接受西班牙电视台La Sexta采访时，马杜罗提到外国的军事干预，他以内战相威胁，"一切都取决于北方帝国（即美国）发疯以及侵略的程度，当然也包括它的盟友"，他说，无人可以干预别国内政，"我们已做好捍卫国家的准备"。
今年1月23日，现年35岁的委内瑞拉律师瓜伊多（Juan Guaido）宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战，同日，美国发表声明支持瓜伊多，而欧盟主要国家英国、法国、德国和西班牙等则向马杜罗发出"最后通牒"，迫使马杜罗接受立即大选的条件，否则将加入美国的"倒马杜罗"阵营。这一最后通谍周日（2月3日）到期。
显然，马杜罗周日不会满足欧盟的条件，虽然他同意将原定于2020年底举行的大选提前到2019年底。他在La Sexta计划周日晚间播出的访谈节目里说，"这好比我对欧盟说，'我给你们7天时间承认加泰罗尼亚共和国，否则，我将采取其他措施。'"
在周六的抗议活动期间，瓜伊多宣布在邻国哥伦比亚和巴西建立药品和食品筹集中心。紧接着，美国对此作出反应，称响应瓜伊多的呼吁，将向委内瑞拉输送援救物资。而就在周六的示威活动开始前，委内瑞拉空军一名现役将军向瓜伊多投诚，承认其为该国最高领袖，这也是10天来投奔反对派的最高级别人物。此前，委内瑞拉驻华盛顿武官宣布脱离马杜罗。美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周日用西班牙语和英语发推特，号召委内瑞拉军人效仿这名将军弃暗投明。
瓜伊多：将执行委中协议
在拉美地区，瓜伊多得到多国支持。但他希望继续扩大国际认可度，尤其是获得中国这个委内瑞拉主要金主的支持。瓜伊多上周通过邮件对《南华早报》表示，如果能把马杜罗赶下台，委内瑞拉会继续执行迄今以来委中双边签署的协定，虽然他不得不依赖华盛顿，但他不打算与中国决裂，因为"中国的支持对我国的经济建设和未来的发展都至关重要。"瓜伊多说，他会尽可能快地同中国展开有关的对话。
目前支持马杜罗的国家包括俄罗斯、土耳其、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜。中国虽没有明确表达站在马杜罗一边，但北京一直以来被认为是马杜罗政府的支持者。与俄罗斯一道，中国在委内瑞拉政权出现危机后，数度批评外国势力干预该国。在事关委中两国关系上，中国外交部发言人耿爽说，中国同委内瑞拉之间的关系，不论后者的情况发生怎样的变化，都会继续下去。而在去年9月，马杜罗访华期间同中国签署了能源以及开采金矿的协议。过去10年里，中国向委内瑞拉提供了高达600亿美元的贷款。
李鱼 / 石涛 / William Yang（综合报道）