多个欧盟国家承认瓜伊多

（德国之声中文网）即便来自国内外的压力不断升高，委内瑞拉总统马杜罗 (Nicolas Maduro) 周日(2月3日) 并未回应欧盟的要求，宣布举行总统大选。 他在接受西班牙电视台La Sexta访问时表示，他不会向逼他下台的势力屈服，并强调: 「欧盟为何要因为一个右派政权赢得选举，就对一个国家下通牒，命令它要再次宣布举行大选?」

由于马杜罗拒绝重新大选，无视欧盟就此发出的最后通牒，法国、西班牙、英国、丹麦、奥地利和瑞典等欧洲国家周一（2月4日）纷纷决定承认反对派领导人瓜伊多为委内瑞拉临时总统。

在此之前，美国、加拿大、澳大利亚和多个拉丁美洲国家已经做出类似宣布。

支持马杜罗的俄罗斯政府将欧洲国家的这一举动称为“外国势力干涉”委内瑞拉内政。克里姆林宫表示，委内瑞拉国内政治问题应该由委内瑞拉人自己解决。

此前，包含德国、法国、英国与西班牙在内的七个欧盟国家催促马杜罗在周日 (2月3日) 午夜前宣布举行新的总统大选。 法国欧盟事务部长卢瓦索 (Nathalie Loiseau) 周日接受法国电视台访问时说，如果马杜罗没在周日宣布举行大选的话，法国将承认瓜伊多为临时总统。

奥地利总理库尔茨 (Sebastian Kurz) 表示，如果马杜罗在期限内没宣布举行大选的话，维也纳将转承认瓜伊多为临时总统。 他也用英文在推特上发文，强调奥地利会全权支持瓜伊多，让他带领委内瑞拉重拾民主价值。

美国总统特朗普周日对CBS电视台表示，美国向委内瑞拉派兵不失为一个选项，此前，他拒绝了委内瑞拉总统马杜罗希望会谈的要求，"因为我们的进程已走了很远。"

马杜罗做打内战准备

在接受西班牙电视台La Sexta采访时，马杜罗提到外国的军事干预，他以内战相威胁，"一切都取决于北方帝国（即美国）发疯以及侵略的程度，当然也包括它的盟友"，他说，无人可以干预别国内政，"我们已做好捍卫国家的准备"。

今年1月23日，现年35岁的委内瑞拉律师瓜伊多（Juan Guaido）宣布自己为"临时总统"，公开向总统马杜罗发出挑战，同日，美国发表声明支持瓜伊多，而欧盟主要国家英国、法国、德国和西班牙等则向马杜罗发出"最后通牒"，迫使马杜罗接受立即大选的条件，否则将加入美国的"倒马杜罗"阵营。这一最后通谍周日（2月3日）到期。

显然，马杜罗周日不会满足欧盟的条件，虽然他同意将原定于2020年底举行的大选提前到2019年底。他在La Sexta计划周日晚间播出的访谈节目里说，"这好比我对欧盟说，'我给你们7天时间承认加泰罗尼亚共和国，否则，我将采取其他措施。'"

在周六的抗议活动期间，瓜伊多宣布在邻国哥伦比亚和巴西建立药品和食品筹集中心。紧接着，美国对此作出反应，称响应瓜伊多的呼吁，将向委内瑞拉输送援救物资。而就在周六的示威活动开始前，委内瑞拉空军一名现役将军向瓜伊多投诚，承认其为该国最高领袖，这也是10天来投奔反对派的最高级别人物。此前，委内瑞拉驻华盛顿武官宣布脱离马杜罗。美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周日用西班牙语和英语发推特，号召委内瑞拉军人效仿这名将军弃暗投明。

瓜伊多：将执行委中协议

在拉美地区，瓜伊多得到多国支持。但他希望继续扩大国际认可度，尤其是获得中国这个委内瑞拉主要金主的支持。瓜伊多上周通过邮件对《南华早报》表示，如果能把马杜罗赶下台，委内瑞拉会继续执行迄今以来委中双边签署的协定，虽然他不得不依赖华盛顿，但他不打算与中国决裂，因为"中国的支持对我国的经济建设和未来的发展都至关重要。"瓜伊多说，他会尽可能快地同中国展开有关的对话。

目前支持马杜罗的国家包括俄罗斯、土耳其、古巴、玻利维亚和尼加拉瓜。中国虽没有明确表达站在马杜罗一边，但北京一直以来被认为是马杜罗政府的支持者。与俄罗斯一道，中国在委内瑞拉政权出现危机后，数度批评外国势力干预该国。在事关委中两国关系上，中国外交部发言人耿爽说，中国同委内瑞拉之间的关系，不论后者的情况发生怎样的变化，都会继续下去。而在去年9月，马杜罗访华期间同中国签署了能源以及开采金矿的协议。过去10年里，中国向委内瑞拉提供了高达600亿美元的贷款。

李鱼 / 石涛 / William Yang（综合报道）