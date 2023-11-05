外资撤离潮正在上演？两家美企告别中国

据英国《金融时报》周六报道，美国盖洛普咨询公司正在退出中国市场。彭博社也于近日报道，美国资产管理巨头先锋集团正在迈出撤离中国的最后一步。它们成为北京收紧对企业的国安审查以及地缘政治日益紧张下撤出中国的最新外企。
（德国之声中文网）据英国《金融时报》11月4日报道，美国民调与咨询公司盖洛普（Gallup）正在撤出中国。报道援引三位知情人士称，这家总部位于华盛顿的公司已告知其客户，它将关闭在中国的业务，并建议客户将一些项目转移到中国以外的地方。该公司的一些项目将被取消。
路透社报道指出，盖洛普公司为企业提供研究和分析服务，用于市场营销目的。
据《金融时报》援引公开资料称，这家公司1993年来到中国，在北京、上海和深圳的办事处雇用了数十名员工，其中许多人担任顾问，帮助中国企业重新规划其机构以及优化营销。报道指出，盖洛普将关闭在中国大陆所有的三个办事处，目前还不清楚是否会保留部分当地员工。
盖洛普在中国还设有教育和培训部门，但由于中国对外国团体在中国开展民意调查有严格的规定，长期以来，盖洛普在中国开展民调一直面临困难。
一段时间以来，中国当局扩大了反间谍法的适用范围，加大了针对外国咨询公司的审查。今年3月，中国当局突击搜查了美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）北京办事处，拘留了该办事处5名员工。4月下旬，中国当局又突袭检查了美国管理顾问公司贝恩（Bain & Company）在上海办事处。5月，咨询公司“凯盛融英”（Capvision）被指控为“境外情报机构帮凶”，遭到调查。
《金融时报》报道指出，这样的背景让这些咨询公司们在中国难以吸引到业务。“而盖洛普公司，由于其全球民调显示出对中国的负面态度，早已令中国当局不满。”中国官媒《环球时报》曾在今年表示，盖洛普的民调“是遏制中国、维护美国主导地位的工具”。
报道还指出，在盖洛普撤出中国的同时，其他一些跨国咨询公司也在采取措施减少在中国的业务。以技术为重点的咨询公司福雷斯特研究公司（Forrester Research）已裁减了大部分在华分析师，专家平台GLG格理集团（Gerson Lehrman Group）也在今年夏天开始裁减在华员工，而该公司原本计划今年在中国扩张。
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据彭博社11月2日报道，美国资产管理巨头先锋集团（Vanguard Group）正在迈出退出中国的最后一步，在解散在中国的最后一个团队。彭博社今年3月就曾报道指出，先锋集团通知中国政府，有意关闭其在上海的分支机构。
知情人士向彭博社最新透露，先锋集团已经与上海剩余的约 10 名员工签署了离职协议，其中包括上海地区负责人。这些人表示，大部分团队成员将于明年年初离职，该办事处也将关闭。
这家资产管理巨头已经于上个月出售了其持有的、与蚂蚁金服的合资企业股份。先锋集团与马云投资的蚂蚁金服曾共同出资建立一家合资企业，其中先锋领航持股49%，蚂蚁金服持股51%。
彭博社报道指出，先锋集团正在改变其战略，离开曾被其视为具有巨大潜力的中国市场。这与其竞争对手例如贝莱德基金（BlackRock）、富达投资（Fidelity International ）等形成了反差。
（路透社，金融时报，彭博社）
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