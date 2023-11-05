外资撤离潮正在上演？两家美企告别中国

（德国之声中文网）据英国《金融时报》11月4日报道，美国民调与咨询公司盖洛普（Gallup）正在撤出中国。报道援引三位知情人士称，这家总部位于华盛顿的公司已告知其客户，它将关闭在中国的业务，并建议客户将一些项目转移到中国以外的地方。该公司的一些项目将被取消。

路透社报道指出，盖洛普公司为企业提供研究和分析服务，用于市场营销目的。

据《金融时报》援引公开资料称，这家公司1993年来到中国，在北京、上海和深圳的办事处雇用了数十名员工，其中许多人担任顾问，帮助中国企业重新规划其机构以及优化营销。报道指出，盖洛普将关闭在中国大陆所有的三个办事处，目前还不清楚是否会保留部分当地员工。

盖洛普在中国还设有教育和培训部门，但由于中国对外国团体在中国开展民意调查有严格的规定，长期以来，盖洛普在中国开展民调一直面临困难。

外国咨询公司在中国的处境愈加艰难

一段时间以来，中国当局扩大了反间谍法的适用范围，加大了针对外国咨询公司的审查。今年3月，中国当局突击搜查了美国尽职调查公司美思明智集团（Mintz Group）北京办事处，拘留了该办事处5名员工。4月下旬，中国当局又突袭检查了美国管理顾问公司贝恩（Bain & Company）在上海办事处。5月，咨询公司“凯盛融英”（Capvision）被指控为“境外情报机构帮凶”，遭到调查。

《金融时报》报道指出，这样的背景让这些咨询公司们在中国难以吸引到业务。“而盖洛普公司，由于其全球民调显示出对中国的负面态度，早已令中国当局不满。”中国官媒《环球时报》曾在今年表示，盖洛普的民调“是遏制中国、维护美国主导地位的工具”。

报道还指出，在盖洛普撤出中国的同时，其他一些跨国咨询公司也在采取措施减少在中国的业务。以技术为重点的咨询公司福雷斯特研究公司（Forrester Research）已裁减了大部分在华分析师，专家平台GLG格理集团（Gerson Lehrman Group）也在今年夏天开始裁减在华员工，而该公司原本计划今年在中国扩张。

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美国先锋集团也在撤离中国

据彭博社11月2日报道，美国资产管理巨头先锋集团（Vanguard Group）正在迈出退出中国的最后一步，在解散在中国的最后一个团队。彭博社今年3月就曾报道指出，先锋集团通知中国政府，有意关闭其在上海的分支机构。

知情人士向彭博社最新透露，先锋集团已经与上海剩余的约 10 名员工签署了离职协议，其中包括上海地区负责人。这些人表示，大部分团队成员将于明年年初离职，该办事处也将关闭。

这家资产管理巨头已经于上个月出售了其持有的、与蚂蚁金服的合资企业股份。先锋集团与马云投资的蚂蚁金服曾共同出资建立一家合资企业，其中先锋领航持股49%，蚂蚁金服持股51%。

彭博社报道指出，先锋集团正在改变其战略，离开曾被其视为具有巨大潜力的中国市场。这与其竞争对手例如贝莱德基金（BlackRock）、富达投资（Fidelity International ）等形成了反差。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

（路透社，金融时报，彭博社）

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