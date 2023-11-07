外資巨頭雲集香港 對中國經濟投信心一票？

（德國之聲中文網）香港舉行第二屆國際金融領袖投資峰會，在週二（11月7日）的主峰會上，雲集了300名來自全球金融機構的負責人。主辦方香港金融管理局指，超過90位是集團董事長或行政總裁。



多間華爾街和外資機構巨頭不光親身赴會，也在研討會上對談，包括：摩根士丹利董事長James Gorman、高盛董事長David Solomon、瑞銀集團董事長Colm Kelleher、德意志銀行首席執行官Christian Sewing、滙豐控股行政總裁Noel Quinn、渣打行政總裁Bill Winters、花旗行政總裁Jane Fraser等。投資機構例如黑石、城堡投資和凱雷投資等的創辦人或總裁，也是座上客。



去年舉行第一屆峰會時，香港剛剛開始向國際開關，希望宣傳疫後「復常」。一年後，參加者數目和陣容更勝去年，港府對外宣示香港的金融中心地位不變。不過峰會主題「駕馭複雜的環境」（Living with Complexity）似乎亦呼應著當今中國和香港經濟的不明朗。

向外企派定心丸

中方則派出財金機構副手出席，包括：人民銀行副行長張青松、金融監督管理總局副局長肖遠企、證監會副主席王建軍。峰會一開始，他們便向現場外企派定心丸。張青松表示：「國際投資者對中國經濟有一些憂慮，包括復甦速度、房地產市場問題、地方政府債務等。你可能會問我擔心嗎？不，不會經常和過份地（擔心）。」



張青松說房地產不可能持續高增長，到了某階段後，供求關係會出現大變和調整，認為屬於「自然淘汰」現象。至於地方政府債務，他稱是結構性問題，但是主要出現於中部和東部省份，相信有較強經濟表現支撐其還款能力。

從金融之都到示威之城

德銀：恐地緣政治觸引金融危機

在談及下一個金融危機，有投資銀行不約而同提及政治因素。德意志銀行首席執行官Christian Sewing表示：「我最大的恐懼是，例如再有一次地緣政治局勢升級，那可以發生得很快，令市場不冷靜而觸發市場危機。」他認為金融界須對風險保持高度警覺，進行壓力測試。



摩根士丹利董事長James Gorman認為：「（金融危機）可能關乎地緣政治或政治。我意思是，在某些國家看到民主受到挑戰是顯然易見的。」

中國經濟帶來利好消息？

北京收緊對外企的國安審查、地緣政治緊張、經濟增長減慢，令越來越多外資撤出中國或起碼開始脫勾。中國國家主席習近平和美國總統拜登，預計本月稍後於美國出席APEC期間會面，令市場憧憬也許能為中國經濟帶來利好消息。



香港實施國安法後，觸發美國取消一些對香港的特別待遇，李家超等多名官員更被美國制裁，禁止美國金融機構與他進行交易。被人財雙失的陰霾籠罩，香港的新股集資額由全球第一跌至今年的第十一位。



財政司司長陳茂波在今天的峰會上透露，下調香港全年經濟增長預測至「3%以上」，承認是比當局估算為慢。中國國務院副總理何立峰透過視像發言，強調中央繼續支持香港擔當國際金融中心。

外企謹慎而行

金融時報分析，華爾街金融領袖此行表現得特別謹慎，避免惹怒美國或中國。但是不少金融界精英還是應邀出席論壇，因為光是香港金管局就全擁4萬億港元（逾5千億美元）外匯基金，是重要的投資客戶；這個場合也能讓他們接觸到其他有價值的資產管理人。



報導指，事實上與會的不少外企不打算放棄在華業務，所以儘管愈來愈難拿捏與中西方的關係，他們不能置北京和香港當局於不顧。

《港区国安法》如何影響香港金融中心地位





滙豐控股行政總裁Noel Quinn則表示，今年由中國內地流向香港的財富上升3至4倍，認為是大灣區政策發揮正面作用。他在峰會上說：「我們今年的保險業務增加了約40%，當中一定份額是內地來港的生意。因此從活動的層面來看，我們見到香港融入中國內地，令財富管理有所回升。」



明報社評則指國際金融峰會是一個平台，「有助中央及本港財金官員與外資大班交流對話，反駁部分外媒和政客的偏頗觀點與失實批評，讓外企高層透過親身接觸，增強長遠投資信心」。



（綜合報導）

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