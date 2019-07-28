外籍油轮再被伊朗扣押 

（德国之声中文网）伊朗革命卫队在波斯湾又扣押了一艘外国油轮。该国官方电视台称，这艘船试图向一些阿拉伯国家走私燃料。伊方在波斯湾法尔斯岛附近扣押了这艘船。伊通社报道，这艘船被送到了布什尔(Buschehr) 。

这艘船据称载运70万升的走私燃料，油轮上有7名来自不同国家的船员，他们均被伊方制服，扣押行动是在7月31日进行的。

目前尚不清楚这艘油轮属于哪个国家，或是哪家航运公司。船员的国籍、燃料走私的目的地外界也并不知晓。这是一个月内发生的第三起类似事件。

英国油轮仍未获得自由

7月19日，伊朗扣押英国油轮"史丹纳帝国"号(Stena Impero)，因为这艘船涉及到一起渔船事故。油轮现在依然被伊朗扣留。

此前，7月4日，英国在海外属地直布罗陀附近海域扣押伊朗油轮"格雷斯1号"(Grace 1)，指它违反欧盟的制裁措施，将燃油走私到叙利亚。

霍尔木兹海峡

7月中旬的一次事件与最新发生的事件类似。当时，伊朗革命军自称扣押了一艘走私燃油的船只，并逮捕了7名船员。几起事件导致这个全球石油中心地区气氛紧绷。

狭窄的霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，全球至少有五分之一的原油运输要经过这里。美国指责伊朗扣押或攻击船只，希望建立一个护航联盟，以确保波斯湾的商船航运。在悉尼访问期间，美国国务卿蓬佩奥说，他"非常有信心"，国际海军联盟能够成形。

英国对此表示支持，但也希望得到欧洲各国共鸣。法国、意大利和丹麦都点头表示同意，但柏林内部对德国是否应该参与其中并未达成共识。

文木 /王凡 (德新社，路透社，法新社，美联社)