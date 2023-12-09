外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业

艰苦的职业

早在塞内加尔老家时，年少的迪乌夫就有出海捕鱼的经历。这也让他很快在西班牙找到了谋生之道。西班牙拥有全欧盟最大规模的捕鱼船队。由于工作环境艰苦，西班牙本地人对这一行当避之不及，因此西班牙渔民群体越来越多地由吃苦耐劳的外来移民组成。