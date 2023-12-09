外来移民勉力支撑西班牙捕鱼业

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西班牙的捕鱼业高度依赖外来移民劳动力。不过如今，即便是吃苦耐劳的外来劳工，也在考虑是否要转行、离开前途渺茫的捕鱼业。
西非难民漂洋过海抵达西班牙加那利群岛的新闻，时常勾起渔民迪乌夫(Babou Diouf)的苦涩回忆。2006年，时年17岁的他从塞内加尔一路艰险来到了西班牙，最终在北部的布雷拉定居。
早在塞内加尔老家时，年少的迪乌夫就有出海捕鱼的经历。这也让他很快在西班牙找到了谋生之道。西班牙拥有全欧盟最大规模的捕鱼船队。由于工作环境艰苦，西班牙本地人对这一行当避之不及，因此西班牙渔民群体越来越多地由吃苦耐劳的外来移民组成。
布雷拉船东协会的奥特洛(Juan Carlos Otero)说，当地捕鱼船员的七成都是外来移民。以渔业为生的小镇布雷拉总共只有9450名居民，却牵涉44种国籍。其中仅佛得角人就有244人，塞内加尔人也有90名。
不少专家警告，尽管有吃苦耐劳的外来劳工勉力支撑，整个西班牙的捕鱼业依然面临生死存亡的危机。在欧盟全面限制延绳捕鱼法之后，布雷拉的捕鱼业有可能在三年内崩溃。在这个小镇，大约一半的渔船都采用延绳捕鱼法。
迪乌夫工作的“Sarridal号”渔船上，船员们轮班作业，每班长达14小时。迪乌夫的工作就是收放渔网、清洗渔获等重体力活。对他来说，高度疲倦、睡眠不足就是家常便饭：“我的生活从来就是这样。我只能在允许睡觉的时间里睡觉，从来不能想睡就睡。”
船舱空间十分狭小，也难怪西班牙本地青年不再愿意从事这个行当。船长冈萨雷斯(Francisco Gonzalez Garcia)说：“这个行业只有很少的西班牙青年，所以行业的未来就将取决于对外来移民的培训。”西班牙本地人基本上都十分欢迎外来移民来补充这个行业的劳动力缺口。
在这条渔船上，还有来自印尼的船员。他们拥有出色的延绳捕鱼技巧，船东们往往愿意为他们支付飞机票，吸引他们直接从印尼前来西班牙。像迪乌夫这样的西非船员，通常则是通过熟人介绍等途径找到渔船上的工作，前提当然是要获得欧盟国家的劳工许可。
迪乌夫目前对他的收入尚算满意，他能养活自己，也能养活远在塞内加尔的孩子。不过，他也在盘算着退出捕鱼业后的生活。迪乌夫正在参加电锯、割草、卡车驾驶等其他劳动技能的培训。
中国和菲律宾之间再次出现摩擦：菲律宾谴责中国海警船攻击其给渔船运送物资的政府补给船。菲律宾官员表示船只是给贫困渔船运送燃料和圣诞食品礼包的，中方阻止人道援助的行为非法且不人道。美国驻菲大使也发出谴责。
中国同菲律宾之间的关系去年以来再度恶化。在南海黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）水域，两国近日又出现纠纷。
美联社独家报道称，今年8月美国海岸警卫队在靠近拉美国家的太平洋海域与中国捕鱼船只发生正面冲突，美国海警成功登船检查中国船只，并指责中方涉嫌违反国际海事协议，中国则反驳称美国才是违规的一方。
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