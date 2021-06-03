外星人还是中俄未知科技？美国公开UFO报告

在过去，UFO的存在与否一直是个争议，但多数人只将它看成科幻小说和电影的一部分。不过，美国政府在6月25日公布了一份关于UFO的官方调查报告。
（德国之声中文网）长期以来，UFO（不明飞行物）一直被看作是科幻小说和外星人爱好者的研究领域。然而近年来，这个话题已经引起美国五角大楼和情报机构的重视。竞争对手利用未知技术进行间谍活动的可能性，使美国国会议员们感到警觉。
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美国军方调查人员在审查144件明显以神秘速度或轨迹飞行的飞行器或其他装置的目击事件时，没有发现与外星的联系。但他们没有得出其他结论，而是强调需要更全面地收集数据。在所有被调查的目击事件中，大部分信息量太少，调查人员甚至无法大致描述事件的性质。
报告说，有18起案件的目击者看到了“不寻常”的运动模式或飞行特征。报告指出，还需要进行更多的分析以确定这些目击事件是否代表“突破性”技术。
这次提出的报告是依据美国国会去年的要求而制作。虽然没有得出明确结论，但该报告仍然被看作是研究UFO问题的一个里程碑。
一位不具名的美国官员向记者表示，“没有明确的迹象表明，这些目击事件可能与外星生命有关。也没有明确的迹象表明，目击事件与俄罗斯、中国等对手的潜在未知科技有关。”
一位官员说，“很明显，我们需要提高我们分析观测数据的能力，即使我们在描述和理解观测数据方面仍存在一些限制。”
这份非机密报告已经在网上公布。报告及其被列为“机密”级别的附件也被提交给美国国会情报委员会。上周，美国国会议员们听取了关于调查的简报。一位参加简报会的人士匿名表示，除了公开的信息外，议员们几乎没有得到其他信息，而且所展示的视频都已经公开。
该报告列出了美政府所谓“不明空中现象”（UAPs）的五个潜在类别，包括外国竞争者的未知飞行技术的可能性和大气层中自然发生的事件。但在所有事件中，只有一个正在放气的大气球被归类为“空中杂波”，其余的由于缺乏信息而未被归类，这包括近年来解密并发布的视频中捕捉到的三起潜在目击事件。
美国国防部将在未来三个月内制定一个新的策略，来收集和跟踪潜在目击事件的信息。数据收集工作的一部分是消除对不明空中现象“不够科学严谨”的刻板印象，并鼓励飞行员报告他们所看到的情况——即使他们所见的情况是不合常理的。
印第安纳州民主党员、众议院情报委员会成员卡森（Andre Carson）表示，围绕不明空中现象的一个大问题是文化刻板印象，“它在很大程度上被归入科幻小说”。
作为参议院情报委员会的负责人，美国参议员卢比奥（Marco Rubio）长期以来一直推动更多关于“不明空中现象”的披露，他称该报告 "是对这些事件进行分类的重要第一步，但这只是第一步。”
他在一份声明中说：“国防部和情报部门在我们能够真正了解这些空中威胁是否构成严重的国家安全问题之前，还有很多工作要做。”
（美联社）
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