外星人还是中俄未知科技？美国公开UFO报告

（德国之声中文网）长期以来，UFO（不明飞行物）一直被看作是科幻小说和外星人爱好者的研究领域。然而近年来，这个话题已经引起美国五角大楼和情报机构的重视。竞争对手利用未知技术进行间谍活动的可能性，使美国国会议员们感到警觉。

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美国军方调查人员在审查144件明显以神秘速度或轨迹飞行的飞行器或其他装置的目击事件时，没有发现与外星的联系。但他们没有得出其他结论，而是强调需要更全面地收集数据。在所有被调查的目击事件中，大部分信息量太少，调查人员甚至无法大致描述事件的性质。

报告说，有18起案件的目击者看到了“不寻常”的运动模式或飞行特征。报告指出，还需要进行更多的分析以确定这些目击事件是否代表“突破性”技术。

没有明确的迹象表明与外星生命或中俄科技有关

这次提出的报告是依据美国国会去年的要求而制作。虽然没有得出明确结论，但该报告仍然被看作是研究UFO问题的一个里程碑。

一位不具名的美国官员向记者表示，“没有明确的迹象表明，这些目击事件可能与外星生命有关。也没有明确的迹象表明，目击事件与俄罗斯、中国等对手的潜在未知科技有关。”

一位官员说，“很明显，我们需要提高我们分析观测数据的能力，即使我们在描述和理解观测数据方面仍存在一些限制。”

这份非机密报告已经在网上公布。报告及其被列为“机密”级别的附件也被提交给美国国会情报委员会。上周，美国国会议员们听取了关于调查的简报。一位参加简报会的人士匿名表示，除了公开的信息外，议员们几乎没有得到其他信息，而且所展示的视频都已经公开。

该报告列出了美政府所谓“不明空中现象”（UAPs）的五个潜在类别，包括外国竞争者的未知飞行技术的可能性和大气层中自然发生的事件。但在所有事件中，只有一个正在放气的大气球被归类为“空中杂波”，其余的由于缺乏信息而未被归类，这包括近年来解密并发布的视频中捕捉到的三起潜在目击事件。

美国共和党藉参议员卢比奥称该报告 "是对这些事件进行分类的重要第一步"

美国国防部将在未来三个月内制定一个新的策略，来收集和跟踪潜在目击事件的信息。数据收集工作的一部分是消除对不明空中现象“不够科学严谨”的刻板印象，并鼓励飞行员报告他们所看到的情况——即使他们所见的情况是不合常理的。

印第安纳州民主党员、众议院情报委员会成员卡森（Andre Carson）表示，围绕不明空中现象的一个大问题是文化刻板印象，“它在很大程度上被归入科幻小说”。

作为参议院情报委员会的负责人，美国参议员卢比奥（Marco Rubio）长期以来一直推动更多关于“不明空中现象”的披露，他称该报告 "是对这些事件进行分类的重要第一步，但这只是第一步。”

他在一份声明中说：“国防部和情报部门在我们能够真正了解这些空中威胁是否构成严重的国家安全问题之前，还有很多工作要做。”

它们都曾被当作UFO 地球人会遭遇外星人侵犯？ 地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

它们都曾被当作UFO 外星人喜爱足球？ 2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

它们都曾被当作UFO 以300公里时速坠落 2004年，美国有多家媒体报道，有一UFO降落犹他州大漠。然而，那并不是一艘宇宙飞船，而是“创始号”（Genesis）太空舱的残部。该太空舱由美国宇航局发射，旨在探索太阳。原计划软着陆，不料，创始号以300公里时速撞击地面，降落伞未能打开。

它们都曾被当作UFO 一颗穿越星际的彗星引起轰动 2017年10月，太阳系中突现一奇怪物体：Oumuamua（夏威夷语，意为“第一信使”）。这颗小行星获此名是因为它首先在夏威夷上空被发现。不过，现在，专家们认为，它很可能是一颗彗星，而非行星。

它们都曾被当作UFO 雷达屏上出现神秘飞行物 2017年12月，五角大楼发出惊人报告：多年来一直在研究 UFO。此后，退伍战机飞行员弗拉维尔（David Fravor）方敢讲述自己的故事：2004年，在加州海岸的一次降落训练过程中见到一UFO。他这样描述当时出现在机载雷达屏幕上的那个物体：“那玩意儿，地球上没有。”

它们都曾被当作UFO 在苏格兰看到UFO 2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

它们都曾被当作UFO 大家都以为是UFO的那颗恒星 “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

它们都曾被当作UFO 充氦热气球 在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。



（美联社）

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