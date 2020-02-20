 外媒群起质疑 北京捍卫驱逐记者决定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2020

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时政风云

外媒群起质疑 北京捍卫驱逐记者决定

驻北京的外媒24日罕见在中国外交部例行记者会上不断追问有关3名《华尔街日报》记者被驱逐一事。而在美国白宫，据传有官员建议应该同样驱逐中国记者。

Formel 1 2011 - GP China (picture-alliance/Panimages)

一场例行记者会中18个问题中，8个都问到了《华尔街日报》的事件，实属罕见，也再次看出驻京外媒对于中国政府的做法感到不满。

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《华尔街日报》的几十名记者、编辑要求报社修改此前一篇专栏的标题，并且道歉。因为这篇题为“中国是真正的亚洲病夫”(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章，北京当局已经在上周宣布吊销3名该报驻华记者的签证，限期离境。中国外交部周一再次指责该报“没有道歉的勇气”。 (24.02.2020)

中国吊销了《华尔街日报》3名驻北京记者的记者证，这是“六四”之后，中国首次同时驱逐一家国际新闻机构的多名记者。北京此举也引起了德媒的关注。 (21.02.2020)

中国一次性驱逐了多名外国记者，这是大约三十年来的第一次。德国之声中文部主任Phlipp Bilsky认为，这是不自信的表现。 (20.02.2020)

中国外交部宣布，从即日起吊销《华尔街日报》3名驻京记者记者证。华尔街日报中文网证实，包括分社副社长在内的《华尔街日报》3名驻京记者被勒令5天内离开中国。华盛顿在第一时间发出谴责，欧盟也随后进行批评。 (20.02.2020)

(德国之声中文网) 中国外交部24日例行记者会上，第一天上任的发言人赵立坚便连番被问到北京驱逐《华尔街日报》３名记者的问题。

他强调:「面对恶意侮辱抹黑，中国不做『沉默的羔羊』。」他也批评《华尔街日报》「既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气？」他说，「一意孤行」的《华尔街日报》应承担相应后果。

有记者问到，3名记者与该文章无关，为何是他们被驱逐？赵立坚再次重申是《华尔街日报》有错，并说「对《华尔街日报》内部的分工不感兴趣」。

再有记者表示，对中方这次因为一篇评论文章8个字的标题驱逐3名记者感到震惊，问:「中方不觉得反应过度吗？」赵立坚否认，并说「中方保留对该报采取进一步措施的权利」。

此外，3名遭驱逐的记者中，有一名记者是澳大利亚籍，在澳引发不满。澳外交部发言人称，澳方坚定支持言论和新闻自由，记者开展工作不应受到无理阻碍。

对此赵立坚也表示对澳大利亚方面的「错误言论」表示不满和反对，说北京「需要给中国人民一个交代」。

再有记者问，中方这样做想对美国、澳大利亚和欧洲在内的媒体发出什么样的信号？赵立坚表示，《华尔街日报》只是「极端的个例......没有其他的解读」。赵立坚也表示，该决定是根据国务院第537号令管理外国记者事务的规则来处置。

最后有记者问到如果遇到与《华尔街日报》同样的问题，记者应该如何保护自己？赵立坚说记者「不应该屡次在这纠缠外交部发言人」，要记者去问《华尔街日报》，为什么不公开道歉？

Türkei Protest Pressefreiheit (Getty Images/C. McGrath)

彭博新闻社报导，美国正在考虑驱逐中国记者。

美国将做出回应

白宫国家安全委员会（NSC）发言人周一(2月24日)说，美国正在考虑对中国上周驱逐三名美国记者这样「令人震惊的举动」作出回应。

白宫国家安全委员会发言人尤利奥特（John Ullyot）表示，华盛顿谴责北京的举措，并说：「美国正在考虑对这样令人震惊的举作做出一系列反应。」

他强调，中国这样的行动是「再一次试图控制新闻界，阻止全球读者和投资者阅读有关中国的重要报导。」

彭博社周一引述匿名的美国官员表示，当天稍晚将在白宫会议上讨论美国的回应方案。这个会议由副国家安全顾问，前《华尔街日报》和《路透社》记者波特廷格(Matt Pottinger)主持。报导还说，一些美国官员主张要数十名，甚至几百名中国记者离开美国。其他人则说这在法律上是不可能的，也不符合新闻自由。

邹宗翰/Phoebe Kong (综合报导)

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