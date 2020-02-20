外媒群起质疑 北京捍卫驱逐记者决定

(德国之声中文网) 中国外交部24日例行记者会上，第一天上任的发言人赵立坚便连番被问到北京驱逐《华尔街日报》３名记者的问题。

他强调:「面对恶意侮辱抹黑，中国不做『沉默的羔羊』。」他也批评《华尔街日报》「既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气？」他说，「一意孤行」的《华尔街日报》应承担相应后果。

有记者问到，3名记者与该文章无关，为何是他们被驱逐？赵立坚再次重申是《华尔街日报》有错，并说「对《华尔街日报》内部的分工不感兴趣」。

再有记者表示，对中方这次因为一篇评论文章8个字的标题驱逐3名记者感到震惊，问:「中方不觉得反应过度吗？」赵立坚否认，并说「中方保留对该报采取进一步措施的权利」。

此外，3名遭驱逐的记者中，有一名记者是澳大利亚籍，在澳引发不满。澳外交部发言人称，澳方坚定支持言论和新闻自由，记者开展工作不应受到无理阻碍。

对此赵立坚也表示对澳大利亚方面的「错误言论」表示不满和反对，说北京「需要给中国人民一个交代」。

再有记者问，中方这样做想对美国、澳大利亚和欧洲在内的媒体发出什么样的信号？赵立坚表示，《华尔街日报》只是「极端的个例......没有其他的解读」。赵立坚也表示，该决定是根据国务院第537号令管理外国记者事务的规则来处置。

最后有记者问到如果遇到与《华尔街日报》同样的问题，记者应该如何保护自己？赵立坚说记者「不应该屡次在这纠缠外交部发言人」，要记者去问《华尔街日报》，为什么不公开道歉？

美国将做出回应

白宫国家安全委员会（NSC）发言人周一(2月24日)说，美国正在考虑对中国上周驱逐三名美国记者这样「令人震惊的举动」作出回应。

白宫国家安全委员会发言人尤利奥特（John Ullyot）表示，华盛顿谴责北京的举措，并说：「美国正在考虑对这样令人震惊的举作做出一系列反应。」

他强调，中国这样的行动是「再一次试图控制新闻界，阻止全球读者和投资者阅读有关中国的重要报导。」

彭博社周一引述匿名的美国官员表示，当天稍晚将在白宫会议上讨论美国的回应方案。这个会议由副国家安全顾问，前《华尔街日报》和《路透社》记者波特廷格(Matt Pottinger)主持。报导还说，一些美国官员主张要数十名，甚至几百名中国记者离开美国。其他人则说这在法律上是不可能的，也不符合新闻自由。

邹宗翰/Phoebe Kong (综合报导)