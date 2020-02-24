 外媒指工作条件恶化 北京:守法就不用担心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2020

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外媒指工作条件恶化 北京:守法就不用担心

驻华外国记者协会本周一发表报告指出，中国当局将签证作为武器对付外国媒体，并加强长期以来使用的恐吓战术。外国记者去年在华工作条件急剧恶化。北京当局则称，《华尔街日报》事件只是「极个别现象」。

China Peking Neuer Außenministeriumssprecher Zhao Lijian (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

中国外交部发言人赵立坚说:「外国常驻新闻机构和外国记者应当遵守中国法律、法规和规章，遵守新闻职业道德。」

（德国之声中文网）中国驻华外国记者协会（FCCC）年度报告指出，在华外国记者工作条件恶化。中国外交部3日在例行记者会上反驳这个报告，强调官方从未承认过这个组织，表示FCCC「此时跳出来拉偏架，很不合时宜，也很不明智」。

发言人赵立坚重申，《华尔街日报》3名记者遭驱逐「只是极个别现象」，要其「汲取教训」。他说600多名外国记者驻华记者只要「遵守中国法律，依法依规进行报道，就没有必要担心」。

China Belästigung von Auslandskorrespondenten (Getty Images/AFP/P. Parks)

外国记者在华采访时常受阻

“中国当局将签证作为对付外国媒体的武器”

驻华外国记者协会（FCCC）在报告中称，去年8月，《华尔街日报》记者王春翰（Chun Han Wong）被中国当局拒发签证并驱逐出境。今年2月，中国当局又吊销《华尔街日报》三名驻京记者的新闻记者证和中国签证。

报告指出，从2013年习近平完成权力接管后，中国通过驱逐或拒绝延长签证总共强迫9名外国记者离境。驻华外国记者协会担心中国将驱逐更多记者。

此外，越来越多驻华记者获得的签证有效期被严重缩短。一般来说，驻华记者每次可获得一年签证。但2020年伊始，两名驻华记者只获得1个月的延签。2019年，至少12名驻华记者只得到6个月或更短的签证，人数是前年的两倍多。

外国媒体的中国员工也面临越来越多的恐吓和骚扰，包括被拘留、审讯及威胁。

驻华外国记者协会指出，随着经济影响力达到新的高度，中国越来越多使用国家力量打压那些被视为不符合其追求的国际形象的事实报告。

该协会对114名记者的一项调查显示，82%的受访者在新闻报道中经历过干扰、骚扰或暴力，44%的受访者表示自己的中国同事至少受到过一次骚扰。55%的受访者感到在华工作环境恶化，没有任何受访者感到工作环境有改善。

“红线”包括报道新疆、香港和习近平

报告指出，外国记者协会成员在报道89六四30周年、中华人民共和国建国70年国庆以及香港抗议时都遇到阻碍。中国当局还试图加强对外国新闻机构的控制。比如，一个英文媒体的主管就指出，外交部多次跟他们约谈，告诉他们越过了哪些“红线”，如果再越过“红线”就会面临不良后果。这些红线包括报道新疆、香港，但首先是关于习近平的任何报道。

China Peking Belt and Road Forum (Getty Images/G. Baker)

此外，76%的受访记者指出，他们的采访要求被拒绝，因为这些消息人士称，他们不允许与外国媒体交谈或需要提前获得批准。

在华外国记者协会指出，随着中国的审查愈发严格，外国媒体自由报道中国就更为重要："外国记者在华不受阻碍地进行报道，对关于该国的高质量国际报道至关重要。"

据去年公布的一项政府目录，中国大陆共有536名登记在册的外国记者。

邹宗翰/乐然 (综合报导)

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道不道歉？《华尔街日报》53名记者“逼宫”

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