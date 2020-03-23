外媒「中秘」遭连坐 三美报社籲北京撤驅逐令

(德国之声中文网) 《纽约时报》、《华盛顿邮报》与《华尔街日报》周二 (3月25日) 史无前例针对中国外交部宣布驱逐13名美籍记者的消息，一同发布了一则公开声明，呼吁中国政府撤销该决定，并减少对其境内独立媒体机构的打压。

这三间美国报社的发行人透过联合声明表示，在新冠疫情肆虐全球的前提下，最重要的是从全球疫情的中心提供准确的深度报导，并透过这些报导提供读者与疫情相关的信息与见解。

他们写道：「然而，在这个全球灾难正在发生的同时，中国政府决定驱逐在我们3间报社工作的美籍记者。这个举动显然是中国对美国限缩中国官媒在美聘用的中籍员工人数一事，所做出的回应。我们对此提出强烈抗议，尤其当全球在新冠疫情中，需要可靠的讯息与新闻来控制疫情。」

3间报社发行人透过声明说，他们强烈呼吁中国政府改变他们驱逐美籍记者的决定，并停止打压中国境内的独立媒体机构。他们重申：「媒体已在中美外交角力中，受到连带伤害，这也表示全球在新冠疫情快速传播的关键时刻，被剥夺取得重要讯息的权利。」

声明表示，中国、美国与全球都受益于这些美籍记者的中国报导，而在中美激烈竞争的前提下，新闻能透过提供领袖与人民重要讯息，来协助建立一个强大与有自信的社会。他们写道：「毫无疑问的，我们相信让这些记者继续在中国从事新闻工作，是符合中美两国人民与领袖的最大利益的。」

外媒中籍员工工作许可遭吊销

事实上，中国政府除了宣布驱逐13名替三间美国报社工作的美国记者外，他们也撤销了替4间美国媒体工作的中籍员工的工作执照。熟知详情的消息人士向德国之声证实，北京外交人员服务局上周三 (3月18日) 告知两名《纽约时报》的中籍员工、一名《华尔街日报》的中籍员工与一名《美国之音》的中籍员工，他们的外媒工作许可已被吊销。

根据规定，中国人民虽然不能担任外国媒体的记者，但他们能够在外国媒体担任研究员或新闻助理的角色。虽然外国媒体可以自行聘用中籍员工，但他们的工作合同与保险都是由北京外交人员服务局管理。

一名曾在美国媒体工作的中国人在传出北京吊销外媒中籍员工的工作许可后，于微信上发表文章，分享了在中国替美媒工作的经历。他表示，外媒的中籍员工不允许单独出差，也很难在外媒中获得升职或者调动。然而，这些中籍员工在外媒的选题、采访与编辑的流程中都扮演非常重要的角色。

他写道：「大部分老外记者都是在某国外派几年后，再空降中国，做满五年之后再去别的国家。这些人从语言、文化、人脉各方面都需要中秘提供最根本的帮助和指导。他们本质上就是记者。」

这个作者也写道，由于外媒的报导时常涉及敏感话题，所以中籍员工也常被身边的人质疑他们是否为「汉奸」。然而对许多在外媒工作的中国记者来说，他们的理想是报导一个「真实、复杂的中国」。

他写道：「我们相信更透明的社会才健康的，我们也都是希望这个国家能更好，人民能够生活得更幸福、更有尊严。而一个健康的社会不应该只有一种声音。 当社会没有权威的媒体，需要各种自媒体发声的时候，那么就恰恰是谣言漫天的时候。」