外国驻华记者：自由报道的空间还在压缩

（德国之声中文网）外国驻华记者的工作条件进一步恶化；３年的封控清零期间，新闻自由的空间正以更快的速度受到压缩。以上是外国媒体驻华记者协会(FCCC)周三（３月１日）发表的年度调查报告得出的最重要结论。该俱乐部共有166名会员，其中102名参加了本次自去年12月至今年1月进行的问券调查。

38%的记者告知，至少有一个信息源证实因同外国记者互动而被当局"请去"问话。据德新社的报道，类似事件在以前也是家常便饭，但本次调查显示该类事件发生的频率在升高：去年的调查报告显示有大约四分之一的记者有此类抱怨。此外，本次调查中，78%的记者承认经历过潜在的采访对象不愿接受采访，或者他们需要得到有关方面的接受采访许可。

"最艰苦的一年"

接近一半的记者认为，当局曾以健康和安全为名要求他们离开报道地点，或者不允许他们前往相关地点，虽然记者们遵守中国国内严格的防疫规范，并不会带来健康风险。这样做显然是为了阻止记者的新闻报道工作。

《华尔街日报》驻京记者办公室主任Jonathan Cheng认为，2022年就工作条件而言是"最艰苦的一年"；BBC记者Stephen McDonell说，"外国记者的工作环境无法谈及新闻自由的标准，每次我们离开北京到外地采访，都被政府官员的车辆跟踪"。

警方直接干预

一半以上记者表示，曾在报道过程中至少受到过一次中国警方或者其他部门的干预，尤其是电视报道。31%的记者称，曾因官方压力不得不取消旅行或者采访突发事件；14%的记者甚至抱怨遭遇过暴力或者粗暴对待，同类数字在去年的报告中为12%。出于对威胁的担忧，去年有3名记者主动离开了中国。

去年11月底，BBC记者劳伦斯（Ed Lawrence）在报道上海"白纸运动"抗议活动时，被警方戴上手铐带离现场。英国广播公司为该事件发布的声明提到，劳伦斯在关押几个小时后才被释放，他在关押期间遭到警方的拳打脚踢。

监听、骚扰、缓发签证

许多外国记者对他们在中国使用通讯工具的安全性表示担忧，并认为微信、手机、办公室电话以及住宅均受到监听。45%的记者告知，他们的本地助理都受到过当局的骚扰以及恐吓，这一比例比去年增长了5个百分点。

另一项困难是新记者不能很快拿到签证以及记者证。因此，超过三分之一的外国驻华记者站人力不足，去年，有一半申请签证的记者空手而归，他们当中6成人认为迟迟不发签证的原因是地缘政治紧张。不过，签证领域并非铁板一块，欧洲、日本以及韩国媒体记者运气似乎更好些，而美中关系持续恶化，相关的签证谈判有由此陷入停顿。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。