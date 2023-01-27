 外国驻华记者：自由报道的空间还在压缩 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

外国驻华记者：自由报道的空间还在压缩

驻华外国记者在最新调查报告中指出，来自国家的监控和恐吓早已是家常便饭，但其强度在增加。过去一年的封控措施也被当作阻止外国新闻记者进行报导的借口。

38%的记者告知，因同外国记者互动会被当局请去问话

38%的记者告知，因同外国记者互动会被当局"请去"问话

（德国之声中文网）外国驻华记者的工作条件进一步恶化；３年的封控清零期间，新闻自由的空间正以更快的速度受到压缩。以上是外国媒体驻华记者协会(FCCC)周三（３月１日）发表的年度调查报告得出的最重要结论。该俱乐部共有166名会员，其中102名参加了本次自去年12月至今年1月进行的问券调查。

38%的记者告知，至少有一个信息源证实因同外国记者互动而被当局"请去"问话。据德新社的报道，类似事件在以前也是家常便饭，但本次调查显示该类事件发生的频率在升高：去年的调查报告显示有大约四分之一的记者有此类抱怨。此外，本次调查中，78%的记者承认经历过潜在的采访对象不愿接受采访，或者他们需要得到有关方面的接受采访许可。

"最艰苦的一年"

接近一半的记者认为，当局曾以健康和安全为名要求他们离开报道地点，或者不允许他们前往相关地点，虽然记者们遵守中国国内严格的防疫规范，并不会带来健康风险。这样做显然是为了阻止记者的新闻报道工作。

《华尔街日报》驻京记者办公室主任Jonathan Cheng认为，2022年就工作条件而言是"最艰苦的一年"；BBC记者Stephen McDonell说，"外国记者的工作环境无法谈及新闻自由的标准，每次我们离开北京到外地采访，都被政府官员的车辆跟踪"。

警方直接干预

一半以上记者表示，曾在报道过程中至少受到过一次中国警方或者其他部门的干预，尤其是电视报道。31%的记者称，曾因官方压力不得不取消旅行或者采访突发事件；14%的记者甚至抱怨遭遇过暴力或者粗暴对待，同类数字在去年的报告中为12%。出于对威胁的担忧，去年有3名记者主动离开了中国。

去年11月底，BBC记者劳伦斯（Ed Lawrence）在报道上海"白纸运动"抗议活动时，被警方戴上手铐带离现场。英国广播公司为该事件发布的声明提到，劳伦斯在关押几个小时后才被释放，他在关押期间遭到警方的拳打脚踢。

31%的记者称，曾因官方压力不得不取消旅行或者采访突发事件

31%的记者称，曾因官方压力不得不取消旅行或者采访突发事件

监听、骚扰、缓发签证

许多外国记者对他们在中国使用通讯工具的安全性表示担忧，并认为微信、手机、办公室电话以及住宅均受到监听。45%的记者告知，他们的本地助理都受到过当局的骚扰以及恐吓，这一比例比去年增长了5个百分点。

另一项困难是新记者不能很快拿到签证以及记者证。因此，超过三分之一的外国驻华记者站人力不足，去年，有一半申请签证的记者空手而归，他们当中6成人认为迟迟不发签证的原因是地缘政治紧张。不过，签证领域并非铁板一块，欧洲、日本以及韩国媒体记者运气似乎更好些，而美中关系持续恶化，相关的签证谈判有由此陷入停顿。

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Police officers stand guard as people protest coronavirus disease (COVID-19) restrictions and hold a vigil to commemorate the victims of a fire in Urumqi, as outbreaks of the coronavirus disease continue, in Beijing, China, November 27, 2022. REUTERS/Thomas Peter

专访: “他们是无辜的，历史会证明，也会记录” 27.01.2023

中国的清零防疫政策已经一百八十度急转弯，春节期间，不少三年没回过家的人得以和家人团聚，许多人在忙着出游和走亲访友。但一些在去年11月底抗议中国清零防疫策略的年轻人却面临着被逮捕、被取保候审、或者下落不明的命运，辛赏就是其中一位。德国之声记者与这位抗议者的好友进行一番对话。

Chinesischer Author Liao Yiwu 2023, 15.Januar 2023, Quelle: DW

专访廖亦武：“病毒时代同样也是一个启蒙时代” 30.01.2023

廖亦武评价“白纸青年”：脑子挺厉害。他分享经历说：“我就曾被人遗忘，所以我要写下来。被人遗忘是最痛苦的！” 然而为何称COVID-19为“武汉病毒”，以及一本书如何“击败一个帝国”，廖亦武对德国之声这样说。

27.11.2022+++ Hundreds of people stage a demonstration against Xi Jinping's zero-Covid policy at Liangmaqiao district in Beijing, China on Nov. 27, 2022. The Chinese government has faced unprecedented dissent protests in several cities, including Urumqi, Shanghai, and Beijing. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

北京亮马桥抗议之后: 朋友失联，压力大但不后悔 17.01.2023

11月27日晚的北京亮马桥抗议事件已经过去一个半月，许多严格的防疫政策在此后不久就不再执行。这件事的讨论热度已经不如从前，但对不少参与这起抗议的当事人来说，他们的生活从此发生了不可逆的变化。

广告

评论分析

China Peking | Parteitag der Kommunistischen Partei

客座评论: 习近平为何要推新一轮党政机构改革？

中共当局宣布又要进行机构改革，而且是习近平亲自动员部署。政治学者邓聿文指出，中国党政系统确实需要大刀阔斧的改革，但习近平有个“心病”，他要把党统领一切在机构设置中予以体现，这就使得机构改革变味。