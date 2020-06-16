外国投资全球最多 中国经济持续扩张

(德国之声中文网 ) 联合国贸易和发展会议(UNCTAD)周日(1月24日)发布的《投资趋势监测》中提到，中国的外国直接投资量为1630亿美元流入量，美国为1340亿美元。中国2020年超越美国成为外国直接投资最多的国家。

一年前，美国还有2510亿美元的流入资金，中国则是1400亿美元。经过2020年的疫情肆虐，中国经济一度受到沉重打击，但在疫情防控有成下，经济在第四季度快速反弹，增速超过预期。

上周官方数据显示，中国2020年国内生产总值增长2.3%，使中国成为世界上唯一一个避免去年收缩的主要经济体。

路透社报导，即使在全球大流行病肆虐的情况下，中国经济今年仍将进一步扩张。在中美贸易关系紧张下，这个复甦速度令许多人感到惊讶。

全球外国直接投资量如雪崩

根据贸发会议的报告，总体而言，2020年全球外国直接投直线下降，从2019年的1.5万亿美元掉了42%，估计为8590亿美元。

贸发会议24日表示：「2020年完成的外国直接投资比2009年全球金融危机后的低谷低了30%以上。｣贸发会议也预测，今年将进一步下降5%至10%。

根据法新社，贸发会议表示，外国直接投资可能会在今年触底，然后在2022年再次回升。联合国贸发会议投资和企业总监詹晓宁说：「总的来说，全球外国直接投资可能会遵循U型复甦，不像全球贸易和GDP（国内生产总值），有人预测已经2021年开始是V型复甦。」

他解释说，新冠病毒大流行的持续风险、疫苗接种推广速度以及经济援助释放乏力，都让今年的外国直接投资量回升困难。

报告补充说，拉丁美洲和加勒比地区的外国直接投资流量下降了37%，非洲下降了18%，亚洲发展中国家下降了4%。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)

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