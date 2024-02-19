外国对华直接投资降至30年最低点

（德国之声中文网）中国外汇管理局最新发布的数据显示，2023 年外国对华直接投资净额为 330 亿美元，比 2022 年下降约 80%。新增投资超过了流出资金， 因此直接投资净值为330亿美元。不过，外国对华直接投资总额已经连续第二年下降，与2021年3440亿美元的峰值相比，去年的外国对华直接投资已不足2021年10%。去年第四季度，外资流入比流出多出175亿美元，而第三季度，中国则出现了有史以来的第一次外资净流出。

20世纪七十年代末，中国开始推行“改革开放”政策，致力于从国外吸引资金、人才和技术。1992年，邓小平发表所谓“南巡讲话”之后，外国对华投资也开始逐年上升。2023年外国对华直接投资则跌至30年以来的最低点。





去年四月，中国政府对《反间谍法》进行修订之后，外国企业一直在缩减在华业务。从事市场分析的外国咨询公司受到中国当局严格的管控，甚至不时传出外国企业遭搜查以及员工被逮捕的报道。据《金融时报》报道，美国调研公司盖洛普去年就已决定撤出中国。

美国和欧洲企业在进行境外投资前，通常会对投资所在国的商业环境开展调研，但中国新版《反间谍法》颁布之后，很多市场调研公司都推迟了在中国开展工作的计划。一家美国公司的高管对日经新闻表示：“我们已经无法开展投资前的市场调研。”去年年底，在华日企开展的一项问卷调查中，很多受访者表示基于反间谍法的不确定性，他们的日常生活也往往充满恐惧。

由于美国出台了限制对华芯片出口的措施，与芯片相关的外国企业显然正在撤离中国。荣鼎集团发表的数据显示，2018年，中国在全球芯片行业外国直接投资中占比曾为48%，而2022年这一占比已经骤降至1%。与此同时，美国与芯片相关的外国直接投资则从0激增至37%，印度、新加坡和马来西亚的相关投资占比也从10%升至38%。

虽然中国在电动汽车或监控探头领域已经拥有技术优势，但在高端芯片领域，中国仍离不开同外国公司的合作。如果外国企业继续撤出或缩减在华业务，中国生产力的提升可能会逐步放缓，加上中国劳动力减少等因素，中长期内，中国的经济增长可能会受到影响。

（综合报道）

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