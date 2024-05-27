“外国人滚出去”：叙尔特派对视频震惊德国

上周末，一段派对视频在德国社交媒体上掀起了轩然大波。欢度假日的男女青年跳舞时高唱排外口号，周围的看客却视若无睹。

（德国之声中文网）在这段仅有十几秒钟的视频中，可以看到一群在室外喝酒跳舞的年轻人随着音乐大声唱歌。可以听到他们在唱“德国属于德国人，外国人滚出去……”。一名男子向上举起右手，貌似在行纳粹礼。

视频摄于德国北海度假胜地叙尔特岛（Sylt）坎彭镇（Kampen）一家名为“小马”的酒吧。被拍摄的男女青年应该是光顾这里的度假客。对这样明显种族主义的口号，周围的其他客人则若无其事地顾左右而言它。

“德国的耻辱”

视频在网络疯传后，被媒体广为报道，不少政界人士对此表示震惊和谴责。德国总理肖尔茨在X平台上发帖称，此类口号是“让人恶心”和“不能容忍”的。内政部长费泽（Nancy Faeser）在接受丰克媒体集团采访时说，这是举止是“德国的耻辱”。

叙尔特所在的石荷州警方已经对此事件立案调查，当事人被指涉嫌煽动民族仇恨和使用违宪标志。

德国联邦政府反种族主义专员亚拉巴里-拉多凡（Reem Alabali-Radovan）表示，围观者中没有人站出来说话，让她感到震惊。“这表明，右翼极端主义和种族主义存在于所有社会会群体中，而不是所谓的边缘现象。”

叙尔特岛是德国中产和富有阶层青睐的度假地，以名流云集和天价房产而著称。这里的一些时尚酒吧成为引领潮流的标志。

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联邦政府反犹主义事务专员克莱恩（Felix Klein）指出，让他震惊的是，这种“反人类”的意识形态已经公然成为流行文化的一部分，并在部分教育水平不低的人群里登堂入室，“这些人应该很清楚，外国人对德国的繁荣富裕功不可没”。

殃及老歌

事发时酒吧播放的音乐是一首20年前的舞厅金曲《永远爱你》（L'amour toujours）。据德广联报道，一段时间以来，以这首歌为背景唱排外口号的视频在德国已出现多次，最早来源可能是去年在梅克伦堡-前波莫瑞州一个名叫Bergholz的小村庄拍摄的一段Tiktok视频。

“小马”酒吧的老板对德新社表示，这样的事在他的店里是第一次发生，但解释说当时跑堂的员工并没有注意到，“否则我们早就叫警察了”。他在社交媒体发文强调，绝不容忍“种族主义和法西斯主义”。

他还决定以后不再播放这首敏感歌曲，并对画面里的那5个年轻客人下了“终身禁足令”，甚至说，这些人“以后别想再来”叙尔特的夜店。

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20年前演唱这首歌的意大利歌手Gigi D’Agostino对德国《明镜》周刊回应此事件表示，他的这首老歌的主题只有一个：“一种美好、强烈、将人连结在一起的情感——爱。”

据德国媒体报道，5月20日德国公共假日长周末期间，除了在叙尔特岛，德国北部至少两个地方流传出派对聚会上大唱排外口号取乐的视频，警方已对其中一起立案调查。

此前，巴伐利亚州发生的两起类似事件甚至牵涉到政党团体的成员，包括自民党（FDP）青年团（Julis）和选项党（AfD）州代表大会的参与者。

研究右翼极端主义的德国学者兰博蒂（Pia Lamberty）对德新社表示，叙尔特和其他地方发生的此类事件显示，德国社会正在经历右翼极端主义传播内容的“正常化”，表现为“打破社会规范的行为不会招致反对的声音”。她说：“右翼极端主义不是在东部、也不是在低收入人群里才出现的问题，在较高的阶层也会出现。”

（综合报道）

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