外国人微信辱华 深圳警方介入调查

(德国之声中文网) 南京出版的《现代快报》10月1日报道称，几天前，一名外国籍男子在一个88人规模的微信群中用英语发表了辱华言论，引发了与群中其他中国人的言语冲突。

《现代快报》刊登的群聊截图显示，一开始，该外籍男子在微信群中与人争执近期中国与瑞典之间的纠纷，并且在争论中使用了"Chink"一词。随后，群内有中国人抗议这一涉嫌种族主义的表述，称在美国"用这样的词汇会遭逮捕"。

Chink一词为美国俚语，意为"眯缝眼"，是对华人的污辱性称呼，有时也扩展到所有东亚人种。在英语社会中，该词的污辱性与针对黑人的"Nigger"相当。

随后，微信群中的两名外国男子与其他好几名中国人开始用英语互相咒骂。其中一名外国男子还说，其实华人并没有黄色皮肤，所谓黄皮肤其实只是用来形容懦夫，并且认为正是因为中国人是懦夫，当年日本人才能毫不费力地在南京烧杀奸淫。

《现代快报》还披露称，其中一名外国人还曾经在中国担任过外籍教师。这一细节在中国的社交媒体平台上引起了不小的反响。

发生此次对骂事件的微信群聊，是深圳市南山区一个小餐馆的公开群，总共有88名群聊成员。

南京大屠杀话题敏感

目前，深圳警方已经开始介入调查此案。

《南华早报》则援引香港大学法学教授傅华伶的观点指出，通过社交媒体发表的此类言论，在中国一般不会招致刑事诉讼，除非直接批评中国当局的政策。但是，傅华伶也认为，此案符合近来中国大幅收紧言论管制的趋势。

不过，南京大屠杀是中国历史中的一个敏感话题。据中国当地媒体报道，就在去年，一名河北男子以及一名江苏男子就曾因在网上发表对大屠杀受害者不敬的言论，分别被警方拘留15天以及10天。还有一些其他相似案例的当事人，也曾遭到罚款、强制公开道歉等处罚。

微信群是否公共空间？

以往这些案例，通常是发表在微博上的言论。相比微信，微博内容的公开程度要高得多。而此次的案例中，88人的微信群究竟是否为公共空间，很可能将是一个关键点。

微信群达到多大的规模就不再是私人场合、而是公共空间？中国法律并没有对此进行明确的界定，而是由法庭根据具体的情况进行不同的裁量。两年前，广州一男子在小区业主微信群中辱骂多名邻居，被法院判定侵犯他人名誉权。法官特别对外界指出，不能以为微信群属于小圈子而肆无忌惮，此案中"在小区微信群里发表辱骂言论与在小区公告栏贴告示的行为是一样的"，因此微信群也是公共场所。

而在今年的另外一起案例中，一名在微信群中辱骂他人的微信用户，被法院判决在该微信群里赔礼道歉，但是法庭对于原告主张的精神损失抚慰金部分只是酌情予以支持100元人民币。法院的理由是："考虑到微信群的受众范围有限。"