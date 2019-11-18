外国人在中国当记者是何种感受？

（德国之声中文网）当主持人开始播放Sascha Stofner一段关于"倒着走"的报导时，台下笑声络绎不绝。片段中的她在北京采访一些不但不喜欢向前，甚至喜欢向后走的群众。"中国人跟德国人在这点真的很不一样，他们不会太介意旁人的眼光。"

这位德国记者向观众表示。她90年代就已经学习中文，也在中国念过书。自2016年初，她开始成为驻京记者，直到今年8月才回到德国。当Sascha提起在中国采访的经历，言谈间总是不禁流露出她对这国度的喜爱。

"但是......"Sascha 的丈夫Michael Stofner 在分享会上重复了这句话好几次。"无论我们怎么喜爱这地方、这些人，我们总是无法无视这地方的一些问题。"他指的是中国近年来不断收窄人民的自由。Michael 同样是前驻京记者，曾经冒险采访新疆"再教育营"。他的团队曾经成功拍摄到教育营的外围，但是一到达酒店，就已经要面对公安的质问。

监控下的编採自由

除了在新疆采访屡屡受阻，他们日常的报导也会受到监视。为了不被窃听，他们商量一些敏感题目时往往不能留在办公室。

"我有次要去儿童游乐场跟同事聊。"Michael 忆述。这对夫妇提到不少驻华记者感到采访的自由逐渐被收窄。"不少人回到他们的国家也不会带上手机和电脑，因为那根本是监控装置"，Sascha 向德国之声表示。但是她亦强调，虽然北京当局会妨碍一些敏感话题（如天安门事件）的采访，但是他们的编採自由并没有受阻。

在中国谈敏感话题不容易，但原来连报导普通、甚至是正面的题目也很费力气。很多人也担心会说错话，所以答应采访前往往要经过深思熟虑。Sascha 指出，当下中国的社会气氛跟她1991年到北京时很像。当时天安门事件发生不久，社会非常的压抑。"2012年我也曾在北京采访，当时社会气氛还比较开放，但现在又往后退了。"

自由倒退

当Sascha 2016年开始驻京时，已经发现北京当局在日渐收窄各地自由。以香港为例，当时五书商失踪的事件刚发生不久。Michael 表示，现在回看，香港现时的问题在当时已在蕴酿。

被问到对香港这场抗争的未来时，他认为不会有太大的突破："可能会像2014年那样渐渐瓦解，或者冲突会继续维持。"

"中国其实可以很不一样"

他们如此爱喜爱中国，但是同时亦看见这国家的一些问题。这到底是什么感觉？

"我觉得很可惜。其实现在已经有个很自由的中国--那就是台湾。"Michael 向德国之声说。"那儿的人很自由，可以发挥他们的创意。明明中国也可以是这样。当你去过台湾，再回到中国，看见这国家的可能性，就觉得很心痛。"

Sascha表示，中国人很聪明，很乐意接受新事物。Michael 补充："但是他们被困在金色的笼牢中。他们过得很好，这点无容至疑。他们很多事都可以做，但只有一件事不可以：思考太多。"

分享会播放了最后一个片段。报导里，Sascha 跟中国大妈在公园里愉快地翩翩起舞。他们对这地方的热情，传达到了每个观众心中。