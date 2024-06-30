外国人发帖美化恐怖主义将更容易被德国驱逐

德国政府正在推动降低外国人被驱逐出境的门槛：今后，外国人在社交媒体上哪怕发一条赞同、美化恐怖主义的帖子就可以被驱逐出境，而无需经过刑事定罪。

（德国之声中文网）德国政府正在推动的一条新的法律，让美化恐怖主义的外国人更容易被驱逐或递解出境。未来，在德国的外国人在社媒上发表哪怕仅一条赞扬或认可恐怖主义犯罪的评论，就足以触发驱逐。

德国内政部此举是对恐怖组织哈马斯袭击以色列以及曼海姆一名警察遭到致命持刀袭击后，互联网上出现的宣扬仇恨的帖子做出的回应。德国内政部长南希·费瑟（Nancy Faeser）在解释收紧法律条文的理由时表示，美化恐怖主义行为"不仅缺乏人性"，而且"助长鼓励极端分子施行新暴力的气氛"。她批评说，哈马斯袭击事件在"在社交媒体上被以最令人厌恶的方式加以庆祝"，曼海姆年轻警察被持刀袭击的事件也被以同样"不人道"的方式加以美化。

南希·费瑟说，除了刑事起诉外，还需要实行更严格的外国人法规， " 任何没有德国护照并美化恐怖主义行为的外国人--只要有可能--都必须被驱逐和递解出境。"德国政府希望将计划中的收紧措施附加到正在进行的规划和审批程序立法中，以促使其更快通过。

不经过刑事法庭定罪就可驱逐

根据该草案，刑事法庭定罪不应成为驱逐和递解出境的先决条件。对于此类案件，法律应设立一个新的"受到严重关切的驱逐出境案件组"。曼海姆袭击事件发生后，德国总理肖尔茨已在一份政府声明中宣布收紧法律。

左翼党派批评该法律草案令人担忧

德国联邦经济部长兼副总理哈贝克表示，"受迫害的人们能够在德国得到保护，是我们国家的伟大成就和力量所在"，但任何通过纵容和宣扬恐怖主义行为来嘲笑自由主义基本秩序的人都必须了离开。他说， "伊斯兰教属于德国，但极端伊斯兰不属于德国。"

德国联邦议院左翼团体的难民和法律政策发言人克拉拉·邦格 (Clara Bünger) 指责社民党、绿党和自民党正朝着"必须紧急制止的威权国家重组"的方向发展。因在社交媒体上发帖而被驱逐只是"令人担忧的事态发展的暂时高潮"，但驱逐并没有解决社会问题。

（德国天主教新闻社、法新社）

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