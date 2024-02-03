外国专业人才：种族主义是德国日常

（德国之声中文网）德国需要移民。随着人口老化，"婴儿潮一代"陆续退休，如今德国各领域都缺乏专业人才。因此联邦政府订立的公开目标是提高德国对海外技术人才的吸引力。

近十年来，门户网站"Make it in Germany"便以多种语言为有兴趣到德国的人提供就业、签证、留学、语言课等信息。

3万名受访者

由工业化国家组成的经济合作与发展组织（OECD）通过这个门户网站对来自非欧盟国家的数千名技术人力进行了长期调查，目的是更深入了解有意到德国工作者的动机、期望和忧虑。

经合组织的利比希（Thomas Liebig）表示："这是一项全球独一无二的研究，我们从人们对一个国家产生兴趣开始，对他们进行了一段时间的追踪调查。"

这份研究在2022年夏秋季时针对近30000人进行了第一轮调查。大约六个月后，其中约一万人回答了经合组织研究人员提出的进一步问题。最终在2023年秋冬，研究人员对约6000人进行了最后一次调查。

受访者主要来自土耳其（13%）、印度（10%）和哥伦比亚（9%）。埃及、阿尔及利亚、阿根廷、墨西哥、菲律宾和俄罗斯各占约4%。

男性居多、拥有高学历

哪些人参与了调查？研究负责人利比希表示："大部分是男性，占75%。他们主要是高学历人才，75%有大学学历，其中近三分之一拥有硕士或博士学位。他们大多已组建家庭，有伴侣、子女。60%的受访者至少有基础德语能力，三分之一甚至掌握了高级德语水平。"

研究报告指出："对于许多高素质的海外人才来说，德国仍然具有吸引力。然而，许多人抱怨等待签证的时间过长。因此，三分之一（30%）的土耳其受访者将在德国移民系统的经历评为"相当糟糕"或 "非常糟糕"。在阿尔及利亚受访者中，这一比例为五分之一（21%）。

个人推荐尤为重要

亲友或同事是促使人们对德国产生兴趣的最重要因素。

多数受访者表示，希望有良好工作和职业机会是考虑移居德国的主要原因。安全、良好的医疗保健、民主与法治、良好的教育系统，以及为其伴侣和亲属提供的机会也是常见考量。

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只有少数人成功赴德国

随着总时长逾12个月的各阶段调查推进，只有一小部分受访者（5%）成功来到德国。这些人主要拥有良好人脉和德语技能。

其中绝大多数（93%）在德国从事全职工作，约一半从事工程师和和信息技术（IT）工作，十分之一从事医疗保健行业。

不到一半的受访者每月税前收入超过4000欧元，13%超过6000欧元，10%低于2000欧元。

多数人（59%）对于在德国的总体生活表示"相当满意"或"非常满意"。生活质量、文化和心态以及德国人的欢迎文化尤其受到好评。

相比之下，许多受访者（40%）对他们与移民局的接触及其收入和经济状况表示"不满意"或"相当不满意"。

种族主义和歧视

许多受访者都极度担心成为歧视和种族主义的受害者。

遗憾的是，那些在调查期间来到德国工作的人，在歧视和种族主义方面的经历无法打消人们的疑虑。相反的，现实比他们预想的更糟。

利比希指出："在那些已经来到德国的人中，一半以上表示他们在找房时受过歧视，处于不利地位。将近40%的人还说，他们在商店、餐馆和街上遭受过歧视和种族主义。"这些数字高得惊人。

据受访者称，只有与警察打交道以及子女就学的经历比原先设想的要好。

种族歧视是地方劣势

经合组织研究报告的作者建议，德国应改善驻外签证处和德国移民局的人事配置，加强对在国外学习德语的支持度。此外，还应紧急采取行动解决歧视和种族主义问题。

根据OECD的最新移民报告，在永久定居德国的外国人中，约有一半来自其他欧盟国家。第二大群体（21%）是难民，接着是与已居住在德国的亲属团聚的家庭成员（15%）。来自欧盟以外国家，为了工作而移居德国的人占总移民人数的14％，是最小的移民群体。

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