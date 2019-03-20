 外商投资法通过后首谈判 美国是否「回礼」? | 经济纵横 | DW | 28.03.2019

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经济纵横

外商投资法通过后首谈判 美国是否「回礼」?

今日展开的贸易谈判，是中美双方在外商投资法通过后第一次见面。美国是否会念在中国诚意十足的情份上，放松其他方面的坚持，迎来和谐结局？

USA China Gespräche im Handelskonflikt (Reuters/L. Millis)

中国释出善意，美国感激在心，却也不代表就能达成最终协议

(德国之声中文网) 美国与中国即将在周四 (3月28日) 展开新一轮贸易谈判。这次谈判为期两天，美国由贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 与财务长姆努钦 (Steven Mnuchin) 领衔，中方由刘鹤领军。这是两会通过外商投资法向美国释出善意之后，第一次中美谈判。

虽然特朗普先前屡次对于举办签约仪式表现乐观，但是协商的进度却停滞不前，显示出双方的认知仍然存在显著落差。虽然金融市场也呼应着总统的乐观预期，莱特希泽仍然希望在与北京代表会面之前，降低外界的期望：「我希望，但也不强求-如果我们能够达成好的协议，我们会去争取，但是协议不好的话，我们会诉诸别的计划。」

中国释善意 美疑虑未清

三月初，在被西方称为「橡皮图章」的人大会议上，中国通过了外商投资法。高层官员也表示要禁止强制技术转移，保护外商在华利益。中国总理李克强说，将强化知识产权保护，实行侵权惩罚性赔偿制度。这一系列行动都被认为是对美国释出善意。

虽然中国已经正面处理国际上对知识产权的顾虑，但是其他方面如「中国制造2025」、加大市场准入等，中国都没有给出具体承诺。

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特朗普用关税的大棒推行“美国优先”的政策，引起企业界、各盟国政府以及美国国会两党成员的不满。但这一政策的一个附带效应却得到特朗普反对者的支持：敦促中国改变现有的贸易政策。 (25.03.2019)

预告即将落幕的中美贸易战现在因为特朗普不放弃关税威胁而生变。这会不会使得贸易谈判触礁，双方最后还是收回承诺相背而行呢? (21.03.2019)

中美领导人在G20峰会上谈判达成关税“停火”后，引起国际上的积极反响。专栏作者白信认为，中美贸易战对中国的公共舆论走向和今后的政治选择影响深远。 (04.12.2018)

李克强在年度工作报告中隻字不提「中国制造2025」的政策。但专家认为，中国仍然会继续贯彻这个政策，尝试让中国科技与研发自主。

《金融时报》本周的报导指出，中国还没有答应要让云端运算的企业进入中国市场，或是放松国际的资料传输。中国不放心自己的资料若落入美国境内，美国政府会用适当的方式处理；同样地，美国也对于中国处理信息有相同顾虑。

中美之间的另一个争议点是，何时解除惩罚性关税，又应该如何让协议具有约束力。美国代表莱特希泽说：「他们有心配合，但是他们能不能让每个层级的行政机关都遵循同一个方针，這是个问题。」

特朗普在本周稍早说，就算签订协约以后，他仍希望维持对价值500亿美元中国商品所加征的关税。

罗法/李芊 (法新社等)

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