 外商在德投资下降 中资势头减弱 | 经济纵横 | DW | 09.06.2019

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经济纵横

外商在德投资下降 中资势头减弱

德国仍是国际投资者的重要投资目的地，但受青睐程度有所下降。一项研究显示，作为投资地点，德国有传统优势，但也存在“短板”。

Europa Geld l EZB Europäische Zentralbank in Frankfurt (picture-alliance/Chromorange/R. Peters)

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本周一（5月20日）公布的一项问卷调查结果显示，中国投资人在西方不受欢迎。德国亦不例外。 (21.05.2019)

欧洲各国政府越来越多的疑虑给来自远东的投资者增加了难度。在经历了2016年创纪录的对外投资之后，中国对外国公司的并购额连续第二年下降。不过，德国企业似乎仍构成例外。 (06.03.2019)

本年度，中国汽车制造商吉利参股戴姆勒在德国引发争议。不过，德国企业尤其受到美国和英国投资人的青睐。 (31.12.2018)

（德国之声中文网）一项最新调查显示，过去一年里，外国投资商在德国的投资活动明显下滑。与此同时，人们对投资框架条件的不满则在上升。

咨询公司安永（EY）本周二发表的一份有关欧盟范围内投资地点吸引力的调查报告称，在受访的在德国有业务的国际企业中，三分之一以上做出了负面的回答。上一年度中这个比例还是四分之一强。

在投资项目数量上，德国在欧盟的排名从第二跌落到第三名，落到法国后面。尽管深陷脱欧僵局，英国仍高居榜首。安永德国的负责人巴尔特（Hubert Barth）表示，外国在德投资的减少是个警示信号，"德国已经不再是欧洲经济增长的火车头"。他认为，德国目前急需积极的发展和新的增长动力。

根据报告统计，2018年外商在德国投资项目为973个，比2017年减少13%，而且这是此项调查自2005年开始进行以来首次出现下滑。德国对来自美国的投资依然具有吸引力，但英国、中国和瑞士在德国的投资明显减少。

Infografik Chinesische Unternehmenskäufe in Deutschland EN

图表：中资在德国收购企业数量在2016年后持续减少

德国在基础设施、稳定的政治和法律环境以及高素质劳动力方面还是能取得好评。但在国际投资者看来，严格的劳动保护法、劳动成本、税务制度和对企业的优惠及激励机制方面还有待改善。

虽然调查显示，英国的外商投资项目数量也有明显下降，但仍保住了欧盟冠军的地位。法国则略有上升，跻身第二。在欧盟范围内，2018年外资项目数量比上一年减少了4%。2018年，德国企业在国外的投资依然很积极，仅次于美国企业。

叶宣/苗子（德新社）

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