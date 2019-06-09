外商在德投资下降 中资势头减弱

（德国之声中文网）一项最新调查显示，过去一年里，外国投资商在德国的投资活动明显下滑。与此同时，人们对投资框架条件的不满则在上升。

咨询公司安永（EY）本周二发表的一份有关欧盟范围内投资地点吸引力的调查报告称，在受访的在德国有业务的国际企业中，三分之一以上做出了负面的回答。上一年度中这个比例还是四分之一强。

在投资项目数量上，德国在欧盟的排名从第二跌落到第三名，落到法国后面。尽管深陷脱欧僵局，英国仍高居榜首。安永德国的负责人巴尔特（Hubert Barth）表示，外国在德投资的减少是个警示信号，"德国已经不再是欧洲经济增长的火车头"。他认为，德国目前急需积极的发展和新的增长动力。

根据报告统计，2018年外商在德国投资项目为973个，比2017年减少13%，而且这是此项调查自2005年开始进行以来首次出现下滑。德国对来自美国的投资依然具有吸引力，但英国、中国和瑞士在德国的投资明显减少。

图表：中资在德国收购企业数量在2016年后持续减少

德国在基础设施、稳定的政治和法律环境以及高素质劳动力方面还是能取得好评。但在国际投资者看来，严格的劳动保护法、劳动成本、税务制度和对企业的优惠及激励机制方面还有待改善。

虽然调查显示，英国的外商投资项目数量也有明显下降，但仍保住了欧盟冠军的地位。法国则略有上升，跻身第二。在欧盟范围内，2018年外资项目数量比上一年减少了4%。2018年，德国企业在国外的投资依然很积极，仅次于美国企业。

叶宣/苗子（德新社）